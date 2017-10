Atalaya y un presente inmejorable

Imposible medir el porcentaje de mérito de Atalaya en su contundente victoria frente a Sportivo Las Parejas y la incidencia del pobre rendimiento colectivo de los visitantes. Y tampoco tiene mucho sentido ahondar en ese detalle, que, al fin y al cabo, tuvo una especie de justicia poética para con el Azul rosarino en su debut en el básquet grande nacional.

El Ornati estaba feliz, porque los estadios también sienten, acumulan tensiones, sufren, pero también disfrutan. De ver gente trabajando, organizando, ordenando, colgando los trapos y poniéndose la camiseta; desde el símbolo Maxi Yanson hasta el último de los colaboradores. El Ornati relucía, con sonrisa renovada de Led que iluminó la Sexta, para que en esa magnífica cancha hoy pueda verse mejor el básquet.

Y vaya si lo merecían los pibes del Azul, que trabajaron atrás para disfrutar adelante, con intensidad, solidaridad y apego al plan de juego desde el mismísimo doble inaugural del Cabezón Suárez. Después, se soltaron de a poco, y luego se animaron a más, para terminar con soberbia tarea colectiva. La semana de entrenamiento se nota el día de partido.

El aplauso llegó desde todos los sectores de un estadio repleto con la familia de Atalaya pero con muchísimos seguidores, entrenadores y jugadores de diferentes clubes de la ciudad, con la presencia de las autoridades de la Rosarina y el acompañamiento de los medios. Respaldaron la apuesta, el ir por más seriamente y sin locuras.

Claro que no siempre la noche será ideal, no siempre habrá victoria clara y a veces no habrá victoria. En otras ocasiones la juventud será un pecado y el sudor de las prácticas no alcanzará para estar a la altura de las circunstancias. El Ornati tampoco estará siempre lleno y existirán los contratiempos. Porque de eso se trata el deporte y en definitiva la vida. Ponerle el pecho y salir a jugar buscando la superación. De eso se trata esta aventura de Atalaya a la que la ciudad se sumó en la noche del sábado 14 de octubre.

Testimonios de una noche para el recuerdo

Uno nació en el club, creció allí entre mitos de los buenos y de los malos, y conoció desde chico las particularidades de una institución pasional como pocas. El otro llegó con una idea a implementar, con un sueño bajo el brazo. Increíblemente el camino que parecía largo se hizo corto y en apenas un par de temporadas, Maxi Yanson pasó de pensar en emigrar para dar un salto en su carrera, a jugar Federal en casa; mientras que Mariano Junco cambió el trabajo a largo plazo en el femenino a ser la cabeza de un proyecto integral.

Tras la noche de emociones al palo, ambos mostraron sus sensaciones.

“Creo que nos salió un partido casi perfecto porque hicimos lo que planificamos, jugamos a lo que nosotros sabemos que es defender duro y correr”, explicó el mayor de los Yanson (Leo también está en el equipo), quien valora: “Creo que todos estuvimos concentrados cumpliendo cada uno su rol”.

“En lo personal es algo que no me imaginé que iba a poder vivir, jugar Federal en mi club es un sueño y este debut fue soñado también, no sólo por ganar, sino por todo, porque todos se esforzaron para poder jugar este torneo”, se emocionó quien fue una de las grandes figuras del duelo y el goleador.

Por su parte, Junco, fue al detalle del planteo: “Me parece que salió un buen juego porque propusimos desde la intensidad la construcción del plan tanto defensivo como ofensivo. Habíamos dicho que más allá de las reglas que pusiéramos, lo primero era la intensidad y la convicción en lo que apostábamos. Salió bien y por suerte nos pudimos llevar el juego con una diferencia que no es real pero que la pudimos plasmar gracias a un buen trabajo defensivo que pudimos capitalizar de contragolpe”.

Rosarinos en el Federal

El Torneo Federal inició su marcha y los jugadores rosarinos comenzaron a dejar su huella. Julián Fernández anotó 17 tantos para BH de Gualeguay en la derrota ante Peñarol de Rosario El Tala 80-76, y Valentín Garello se despachó con 22 para Cinco Saltos, que perdió con Cipolletti 76-71. Pérfora de Plaza Huincul venció a Independiente de Neuquén 78-67 y en el perdedor hizo 11 Stival.

En tanto que por la División de Santa Fe, Atlético Tostado doblegó al Huracán de San Javier de Juan Pablo Stegmayer (21 y 6 rebotes) 86-58 y Santa Paula de Gálvez superó a Unión de Sunchales 73-65. Mientras, Nicolás Domínguez anotó 2 puntos en el triunfo de Tucumán BB sobre Ciudadela 75-52, y Luciano González hizo 2 para Argentino de Pergamino Sarmiento de Junín 77 a 66 y Jonathan Sacco convirtió 4 para Sportivo Escobar en la caída frente a Zárate 82 a 79.