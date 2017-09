Atalaya renueva su sangre azul con dos refuerzos

Atalaya confirmó a sus primeros refuerzos para la temporada del Torneo Federal que se viene. El Azul sumó al escolta santotomesino Jordi Godoy, de 21 años y proveniente de Unión de Santa Fe, mientras que también se aseguró al alero Pablo Valentinuzzi, de 21 años y que viene de Peñarol de Mar del Plata, aunque jugó en Ceci de Gálvez la pasada campaña de la Copa Santa Fe.

Por su parte, el interno Mariano Laurido está a un paso de transformarse en el tercer refuerzo del equipo. El pibe de 18 años viene de La Unión de Colón y están esperando culminar el trámite del pase.

Valentinuzzi tiene una historia particular, ya que si bien es nacido en Mar del Plata, tiene familia en la vecina localidad de San Lorenzo y es hincha de Rosario Central. “Apenas me llegó la propuesta de Mariano Junco me entusiasmé. No sólo por el torneo que es una gran oportunidad, sino también por la ciudad, que me agrada mucho y me permite tener a la familia cerca”, explicó el flamante jugador del Azul, quien sabe que habrá responsabilidad: “Es un plantel joven que viene de ser campeón rosarino, por lo que fueron muchos los atractivos y ahora hay que ponerle esfuerzo para dar lo mejor”.

Valentinuzzi jugó como alero o ala pivot en los clubes en los que estuvo y aclara que se siente “cómodo en las dos posiciones. El básquet actual te lleva a que los jugadores altos nos adaptemos a jugar de tres. Siempre me guío por lo que me pida el entrenador”, aclaró Valentinuzzi, quien ya entrena con el equipo.

El certamen comenzará el 13 de octubre, pero la lista de buena fe se debe entregar en los próximos días. Atalaya integrará la División Santa Fe junto a Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas, Sportivo Suardi, Atlético Tostado, Central Argentino Olímpico de Ceres (fichó a Milton Vittar), Huracán de San Javier y Santa Paula de Gálvez.

Santa Fe tiene la lista para el Argentino

El entrenador Juan Pablo Trogolo y sus asistentes Mariano Espinosa y Leonardo Silvano ya tienen la lista de jugadores que integrará el plantel de Santa Fe U15 en el próximo compromiso de los seleccionados provinciales. Estarán los rosarinos Ignacio Bednarek, Martín Allende y Facundo Tolosa.

El equipo jugará el Campeonato Argentino de Santa Fe y Paraná desde el 21 de este mes, organizado por la Confederación Argentina.

En el marco de la preparación, el plantel concentrará el lunes en Regatas Santa Fe con Juan Sebastián Gorosito, Valentín Sambrini, Lorenzo Manasero (Central Argentino Olímpico de Ceres), Alejo Paoloni (Unión de Totoras), Facundo Santiago (Almafuerte de Las Rosas), Juan Fernández y Jerónimo Díaz Muller (Unión de Santa Fe), Santiago Dorfman (Banco de Santa Fe), Marcos Príncipe (Adeo de Cañada de Gómez), Ignacio Bednarek (Náutico de Rosario), Martín Allende y Facundo Tolosa (Sportsmen Unidos de Rosario).

A pesar de la lógica juventud de los chicos, tienen toda una historia en los seleccionados de Santa Fe. Es que por ejemplo Paoloni ya fue campeón U15 en 2016 y el año pasado jugaron el U14 y fueron subcampeones Alejo Paoloni, Facundo Santiago, Jerónimo Díaz Muller, Facundo Tolosa, Martín Allende, Ignacio Bednarek y Juan Gorosito.

Como si no alcanzara con esto, también hay chicos que estuvieron en el plantel U13 campeón del año pasado, como Gorosito y Manasero.

Superliga: Otra fecha apasionante

La Superliga tendrá este miércoles desde las 21.30 su tercera fecha, en la que el recientemente ascendido Náutico Sportivo Avellaneda buscará sostener la punta en soledad y el invicto que edificó tras las primeras dos jornadas.

El elenco que conduce Gustavo Móndolo visitará a Talleres de Villa Gobernador Gálvez en un compromiso de alto riesgo frente a un adversario que se armó para pelear arriba en el certamen local y en la Copa Santa Fe.

Por su parte, habrá un duelo especial en la ex República de la Sexta entre El Tala y Atalaya. Los últimos dos campeones de la primera división rosarina estarán frente a frente tratando de enderezar un inicio de torneo con algunas dudas.

Mientras, Los Rosarinos Estudiantil jugará en casa por primera vez tras dos duelos como visitante (uno ganado ante Temperley y uno perdido frente a Náutico) y recibirá a Municipalidad de Puerto General San Martín.

En tanto, Temperley será local ante Echesortu en otro duelo que luce muy atractivo entre elencos de mitad de tabla, mientras que la fecha de completará con Sportsmen y Caova en el estadio Alfredo Figna. Mientras, en la A2 se medirán Tiro Suizo con Regatas.

Colegio de árbitros

La Asociación Rosario dio a conocer que el lunes se llevó a cabo una reunión con las diferentes vertientes de árbitros locales. Estuvieron Jeremías Miraglia, Cristian Alfaro, Alberto García, Federico Boelaert y Migue Celi, junto a dirigentes de la Asociación.

El motivo de la reunión fue la conformación y puesta en marcha del colegio de árbitros. El mismo es, por estatuto, potestad de la Rosarina pero en este caso los árbitros conformarán la comisión técnica.

La idea de la dirigencia es generar un compromiso, ya que la Superliga disparó la necesidad de mejorar en todos los aspectos para estar a la altura de las circunstancias. “El arbitraje como parte sensible en la disciplina debe estar bien articulada con respecto a la gran demanda de partidos que hay, los diversos niveles y la seriedad que esto requiere, con el fin de generar un espacio para jóvenes talentos que surjan en el arbitraje, nivelarlos y comprometerlos para un futuro no muy lejano, por lo tanto tenemos que ser solidarios, ver todas las posibilidades y unirnos para pujar juntos hacia el progreso y mejorar frente un aspecto hoy bastante crítico y estigmatizado”, explica el comunicado.