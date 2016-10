Atalaya extiende su dominio

El equipo femenino Sub 17 de Atalaya derrotó ayer a Ben Hur de Rafaela por 84 a 45 en el inicio del hexagonal final del Argentino de Clubes de la categoría que se está disputando en Gualeguaychú.

Las chicas del Azul, que son las campeonas vigentes, contaron con 23 puntos, 10 asistencias y 6 recuperos de Candela Foresto, 17 de Victoria Moyano y 15 de Karen González Zapata.

Hoy a las 19 Atalaya enfrentará a Centro Galicia para cerrar su participación en la zona y quizás conseguir un mejor cruce para semifinales.

En la otra zona juegan Berazategui, Andes de Mendoza y Juventud, el local.

EL TABLERO

Acción en el ascenso local. En la noche del jueves hubo actividad en el ascenso local. En acción de la B rosarina, Maciel venció a Libertad 57 a 42 con 24 puntos de Zelada, mientras que Calzada derrotó a Rosario Central 70 a 68 con 13 de Cerda. Mientras, en la C Sportivo Federal le ganó a Sionista 85 a 62 con 28 de Santiago Maldonado y Sportivo América superó a Edison 63 a 48 con 18 de Mir. Ben Hur se impuso 109 a 49 a Horizonte con 18 de Ruiz y Garibaldi a Belgrano 88 a 35 con 20 de Clemente.

Atlantic será sede. Se realizó el acto de licitación de sedes de los cuadrangulares semifinales de la Liga Formativa Sub 13 de Santa Fe. La zona A se disputará 15 y 16 de octubre en Atlético María Juana, con el local más Cacu y Olímpico de Ceres y República del Oeste de Santa Fe. La B, en tanto, será en Atlantic de Rosario con el local más Banco de Santa Fe, Gimnasia de Rosario y Unión San Guillermo. La final se adelanta para 22 y 23 de octubre para no superponerla con la etapa nacional de Sub 15.

Debut de Scola. En la pretemporada NBA, Luis Scola se presentó con 10 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 1 recupero en la victoria de Brooklyn sobre Detroit 98 a 88. Hoy los Nets jugarán ante Nueva York, en tanto que los Dallas Mavericks de Nicolás Brussino jugarán ante Milwaukee y los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, Patricio Garino y Nicolás Laprovittola jugarán con Atlanta. Mañana, los Rockets de Prigioni chocarán con Nueva Orleáns.

Renunció Capelli. Adrián Capelli renunció a la dirección técnica de Atenas de Córdoba y la institución cordobesa busca nuevo entrenador. El Griego perdió cuatro partidos consecutivos en el inicio de la Liga A. Mientras, Argentino de Junín le ganó a Quilmes de Mar del Plata por 73 a 63 con 6 puntos del base rosarino Cristian Cortés. Hoy jugarán Gimnasia de Comodoro con Ferro.