Asoma candidatura de Antonio Bonfatti para Legislativas

A un año de las elecciones legislativas intermedias, hay un sector del Frente Progresista que ya tiene candidato a diputado nacional: Antonio Bonfatti. Ayer, el actual jefe del bloque socialista en la Cámara de Diputados de la provincia, Rubén Galassi, y el ex vicegobernador y diputado provincial de la UCR Jorge Henn propusieron al ex mandatario santafesino como candidato para disputar las legislativas nacionales de 2017.

Para Galassi, quien fue ministro de Gobierno de Bonfatti entre 2011 y 2015, el actual presidente del socialismo nacional es “el mejor candidato del Frente Progresista” para las elecciones del año próximo. Y además es, según Galassi, el dirigente que debe pelear por retener el gobierno provincial en 2019.

En declaraciones a Radio EME, el actual diputado provincial señaló que “Bonfatti es una referencia del Frente Progresista en Santa Fe; y esto no lo digo yo, lo dicen todos los analistas políticos: se fue con una imagen positiva alta, con más apoyos que rechazos”.

De todos modos, el ex ministro de Gobierno dijo que el tema aún no se analizó ni al interior de su partido ni con el resto de las fuerzas que conforman el Frente Progresista: “No lo hemos discutido. Hay tiempo todavía para las candidaturas, pero es indudable que Bonfatti es una referencia política del socialismo y del Frente. Pero él no lo piensa en términos personales. Más allá de las valoraciones positivas, no hay que adelantar los tiempos”.

Galassi agregó: “No tengo dudas de la consideración que tiene (Bonfatti) en la sociedad. También entiendo que muchos de los ataques que ha tenido que soportar en los últimos tiempos tienen que ver con que es una figura importante en la provincia, tiene pensamiento propio y a muchos esa autonomía no les gusta”.

También Jorge Henn, integrante del Grupo NEO (uno de los sectores internos de la UCR santafesina), postuló al ex gobernador como candidato. Henn dijo que “las cosas están muy claras” en la provincia y despejó dudas respecto de su posición política: “No solo quiero que sea (candidato), además anda muy bien en las encuestas, por eso se ensañan con él”.