Asisten a pueblos santafesinos

El gobierno de Santa Fe continuaba desplegando ayer todos los recursos disponibles y coordinando acciones de asistencia y atención a los 500 evacuados y 2.000 autoevacuados por las lluvias y desabordes y los anegamientos que afectan a decenas de localidades y zonas rurales de la provincia. Con la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, equipos y funcionarios de los ministerios de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Social, Salud, e Infraestructura y Transporte se encuentran abocados a atender la emergencia, relevar las necesidades en articulación con cada municipio y comuna afectados, y garantizar el envío de ayuda sanitaria, alimentaria y material: se dispuso la distribución de equipamientos de bombeo, maquinarias y grupos electrógenos en las localidades más complicadas del sur provincial, como Arroyo Seco, Chabás, Melincué, Empalme Villa Constitución, Firmat, Elortondo, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Bombal; y en el centro oeste, en Sastre, Pueblo Marini, Vila y Fraga.

Según se informó, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia dispuso el envío de colchones, frazadas, chapas, agua potable envasada, repelentes, alimentos, pañales y elementos de limpieza a los centros de evacuados.

Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, se dispusieron móviles y personal de Policía de Seguridad Vial en rutas y accesos para organizar el tránsito, brindar información y desviar los vehículos que circulan hacia vías y caminos que no están bloqueados por el desborde de las aguas.

En tanto efectivos policiales de las distintas Unidades Regionales están participando de apoyo en las tareas de evacuación junto a personal de rescate, principalmente en Arroyo Seco y Chabás, además de efectuar los trabajos propios de prevención del delito en los territorios afectados por el temporal.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte realiza trabajos de emergencia en Chabás con cuatro retroexcavadoras, y otros tres equipos en Melincué, reforzando la defensa de la localidad y dos bombas disponibles para cuando esté constituida la misma.

Además, el personal de Recursos Hídricos está abocado a relevar las cuencas en las zonas de Firmat, Teodelina y Chovet, en donde se realizó una obra de alcantarillado de emergencia. En la tarde de ayer comenzaron a llegar las máquinas para desobstruir desagües y remover obstáculos que impedían el escurrimiento de agua: había equipos trabajando en el canal Uriburu –entre Rosario y Pérez– el canal Sur –María Teresa–, en la zona de Máximo Paz; y en Ramona.

En tanto el Ministerio de Salud desplegó presencia en las localidades afectadas con personal e insumos sanitarios para llevar adelante tareas de prevención.

Personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por su parte, trabajaba también en las zonas donde el servicio se vio afectado por los anegamientos, caídas de postes y cortes en cables de media tensión.

En ese marco, ya se habían rehabilitado dos estaciones transformadoras que habían quedado bajo agua en Villa Constitución, mientras que en Villa Minetti se terminaban de reponer los postes derribados por el temporal que ocasionaron salidas de servicio endistintos sectores de la red eléctrica.

Para ello personal de Aguas Santafesinas asistía con bombeo mientras trabajaba en la distribución de agua potable envasada.

En Rosario la situación por lluvias está “controlada”

Luego de las intensas lluvias que afectaron toda la región la situación local en Rosario comenzaba ayer a normalizarse, pese a que durante la madrugada continuaron con fuerza las precipitaciones. El Comité de Emergencia de la Municipalidad se reunió dos veces durante la jornada, y finalmente se dio la información de que la situación estaba “controlada”.

El foco está puesto ahora en reparar los daños que dejaron los más de 150 milímetros que cayeron entre el sábado y el domingo en la ciudad. Las zonas más afectadas fueron los barrios Las Flores, Mangrullo, Nuevo Alberdi y Antena. Allí los terrenos bajos favorecieron la acumulación de agua. Desde Defensa Civil advirtieron que estuvieron trabajando con bombas, camiones atmosféricos y desobstructores para favorecer el drenaje. Las viviendas anegadas ya se encuentran sin agua en su interior. En tanto, desde el municipio se intensificaron las tareas de higiene urbana, limpieza y fumigación.

Desde Defensa Civil indicaron que ni bien terminaran las lluvias comenzará una segunda etapa de trabajo en particular en barrios vulnerables. “Algunos sectores son muy bajos y no están en condiciones de ser habitados, como el caso de áreas de barrio Las Flores, Mangrullo, Nuevo Alberdi, Antena. Se trata de terrenos que fueron anegados a partir de las tormentas. No llegó a haber evacuados pero hubo una gran cantidad de agua dentro de las viviendas”, advirtió Raúl Rainone, director de Defensa Civil. Y señaló que trabajaron con bombas, camiones atmosféricos y desobstructores hidráulicos para liberar las vías de drenaje más rápidamente.

Según explicó Rainone el fenómeno se caracterizó por una disparidad en la caída de agua entre diferentes zonas. “El lector del centro indicó la caída de más de 150 milímetros en el centro, sur, oeste y sudoeste; mientras que en el norte y noreste el agua fue menor: en un período corto llegaron a caer más de 40 milímetros, similar a lo ocurrido en la tormenta anterior”, explicó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, señaló que desde el Comité de Emergencia de la Municipalidad estuvieron recorriendo las zonas más afectadas, se reunieron con vecinos y pudieron avanzar en diversas obras.

“Avanzamos en obras que se venían trabajando pero que tuvieron que pararse producto de la lluvia. En Las Flores estamos haciendo canalizaciones a la altura de España y Circunvalación y detrás del hospital, que se pudieron continuar. En Puente Gallego hicimos una recorrida por los lugares que tuvieron dificultades de evacuación de agua y mañana (por hoy) vamos a fumigar”, expresó Leone, y sostuvo que junto con personal de Servicios Urbanos evaluaron cuestiones de zanjeos y obras para materializaciones de conductos que saquen agua del barrio para el canal. “Hay familias que están habitando en un reservorio, que es un lugar donde el agua descarga. Cuando cae tanta agua como este fin de semana, es difícil resolver el problema”, graficó el funcionario.

El Comité volverá a reunirse hoy para evaluar el trabajo y continuar con los operativos de distintas áreas. “Tomamos contacto con las familias y se atendieron situaciones vinculadas con la reposición de ropa o colchones. Sobre todo, estamos trabajando en brindar mejoras en las condiciones de limpieza y agua potable”, concluyó Leone.

Consejos para que la salud no esté en riesgo

Salud Pública recordó a la población una serie de medidas preventivas frente al zika, dengue y chicungunya, leptospirosis y picaduras de alacranes. Principalmente, se insiste con la higiene de manos

En el marco de la abundante caída de lluvia, la humedad y las altas temperaturas, la Municipalidad reiteró recomendaciones para prevenir enfermedades estivales.

En especial, el descacharrado para evitar la reproducción del mosquito aedes aegypti, vector que transmite zika, dengue y chikungunya. Además, se aconseja utilizar repelente de larga duración, y se advierte sobre los riesgos de contraer leptospirosis, y las picaduras de alacranes.

Además, se aconseja el lavado de manos frecuentemente con agua segura y jabón, o utilizar alcohol en gel. También revisar todos los alimentos y lavar frutas, verduras y utensilios de manera segura. Las inundaciones y las aguas permanentes suponen diversos riesgos, incluidas las enfermedades infecciosas, dermatitis, enfermedades respiratorias y traumatismos. Por eso frente a síntomas como fiebre, diarrea, dolores musculares y accidentes es importante la consulta oportuna al médico.