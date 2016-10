Asesinaron de dos balazos a un muchacho en barrio Alvear

“No tenemos idea qué pasó, sólo sabemos que lo mataron como a un perro”, dijo la hermana de Diego “Mudo” Ledesma, de 28 años, el futbolista acribillado anteanoche en barrio Alvear. Desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos aseguraron que no contaban con datos sobre la mecánica del ataque y señalaron que esperaban que las filmaciones de tres cámaras de seguridad de la zona le brinden datos para determinar la identidad del asesino, Fuentes de la pesquisa dijeron a El Ciudadano que al menos una de ellas no registró imágenes de los hechos. Según lo que contaron allegados al caso, la muerte del Mudo pudo estar relacionada con un problema que alguien tendría con uno de sus familiares.

Diego Jesús Ledesma tuvo una vida difícil. Un muchacho cercano a su familia explicó que cuando él era muy chico su tío fue asesinado por la Policía en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Tiempo después perdió a su papá en un siniestro vial, cuando el auto familiar en el que también viajaban él y su hermano chocó contra un colectivo.

El Mudo, en medio de su drama, armó sus objetivos a través de la pelota y, si bien no llegó a las grandes ligas nacionales, se ganaba la vida como futbolista. Todos los fines de semana viajaba a Elortondo –una localidad que está ubicada a 134 kilómetros de Rosario– y defendía la casaca de Atlético, el club del lugar. “Tenía un hijito chiquito, un nene divino, y decía que lo mantenía con la plata que sacaba del fútbol”, señaló un allegado a la víctima. Diego ganó su último partido el domingo pasado; 2 a 0 contra Jorge Newbery de Venado Tuerto. Terminó el encuentro, armó su bolso y se volvió a Rosario.

El ataque

Desde el Ministerio Público de la Acusación aseguraron que cerca de la 1.30 de ayer Diego Jesús Ledesma recibió dos tiros, uno en el tórax y otro en la región dorsal, cuando estaba en Doctor Riva al 2800. No explicaron si iba en moto o a pie; solo o acompañado. Tampoco expusieron cómo llegó hasta la estación de servicios Petrobras que está ubicada a pocos metros de la escena del crimen, sobre Ovidio Lagos; ni cómo minutos después del ataque llegó al lugar su hermano, que vive en las inmediaciones, para socorrerlo y trasladarlo en un auto particular hasta el Heca, donde falleció minutos antes de las 3 de la mañana. Sólo señalaron la hora del ataque y el momento de la muerte. La fiscal Marisol Fabbro, que tiene a su cargo el esclarecimiento del hecho, no habló con la prensa.

En barrio Alvear deslizaron la posibilidad de que se haya tratado de un intento de robo, pero esta versión no fue confirmada por los pesquisas.

Pruebas, poco y nada

En la cuadra en la que fue baleado el Mudo Ledesma sólo hay una casa; el resto de las construcciones son galpones.

Según lo que explicó el vocero del Ministerio Público de la Acusación, Fabbro espera poder dar con el asesino del Mudo mediante las filmaciones de los sistemas de seguridad que funcionan en inmediaciones al lugar del ataque – una cámara domo municipal, dos de un comercio de Doctor Riva al 2800 y el sistema de monitoreo de la Petrobras–.

Sin embargo, según lo que explicaron autoridades de la estación de servicios, el ataque no quedó registrado en sus servidores.

Trascendidos

De acuerdo con lo que pudo averiguar El Ciudadano, el homicidio del Mudo Ledesma puede estar relacionado con una serie de problemas que tuvo un familiar político de la víctima, que está preso en el marco de una investigación por narcotráfico. Este dato tampoco fue confirmado por los investigadores.

Herido en Las Flores

Un joven de 21 años se encontraba internado en grave estado luego de recibir varios disparos cuando se encontraba en la parada de un colectivo en barrio Las Flores. La víctima recibió varios impactos entre el tórax y el cuello y su estado era grave.

El muchacho, que fue identificado como Fernando B., se encontraba a las 6.15 de la mañana en Hortensia al 2000, donde tiene su punta de línea el ómnibus 141. Una versión da cuenta de que quedó en medio de un tiroteo. Lo cierto es que fue un vecino, quien lo subió a un auto y lo llevó hasta el Hospital Roque Sáenz Peña, pero como su estado era de extrema gravedad fue derivado luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.