Asesinaron a un nene de tres años en Lomas de Zamora: un detenido

Un niño de 3 años que caminaba de la mano de su padre rumbo a una pizzería para comprar la cena fue asesinado anoche de un balazo en la espalda por dos delincuentes que los sorprendieron y le dispararon tras robarles el dinero, en una calle de la localidad de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales. Fuentes policiales aseguraron a Télam que el hecho ocurrió cerca de las 21 en la calle Mayor Olivero al 1300 de esa localidad del sur del conurbano bonaerense, y la víctima fue identificada por los investigadores como Agustín Bustamante (3), quien falleció mientras era atendido en la Clínica Boedo, hasta donde fue trasladado por su propio padre. Por el hecho, horas después, la policía logró la detención de un adolescente de 16 años, quien fue apresado cuando caminaba a unas tres cuadras del lugar del crimen, mientras que aún permanece prófugo el segundo sospechoso que, de acuerdo a los investigadores, se trataría de un hermano del muchacho ya detenido. Martín Bustamante, el padre del niño asesinado, relató esta mañana que todo ocurrió cuando salió con su hijo para ir a comprar a una pizzería ubicada a unas dos cuadras de su casa. “Íbamos caminando de la mano y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma. Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo”, contó esta mañana entre lágrimas el padre de Agustín. En ese momento, el hombre alzó a su hijo en brazos y salió corriendo para pedir ayuda, pero al ver que estaba con una herida en la espalda, decidió llevarlo de inmediato a un centro asistencial, donde el niño finalmente murió como consecuencia de las heridas. Horas después, la policía logró la detención de un sospechoso, que sería el autor del disparo, según dijeron las fuentes policiales. El detenido es un adolescente de 16 años que vive en el barrio y fue apresado a tres cuadras del lugar del hecho, aunque en principio no fueron secuestradas armas de fuego en poder del joven apresado. En tanto, efectivos de la comisaría de Villa Centenario realizaban varios procedimientos en busca del otro delincuente que participó del hecho, que se trataría de un hermano del otro adolescente detenido. El hecho es investigado en principio por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, aunque como el detenido es un adolescente de 16 años es posible que la causa pase al Fuero Penal Juvenil de ese distrito.

