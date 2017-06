Asesinaron a un hombre de varios balazos en Esmeralda y Viedma

Fiscalía informó sobre el asesinato de un hombre, aproximadamente a las 20, en la zona de Esmeralda y Viedma, en zona sur. La víctima fue alcanzada por los disparos cuando ingresaba con su vehículo a un garage. No hay una hipótesis firme sobre los motivos del crimen. Héctor Norberto Saucedo, de 48 años, se encontraba en el interior de su vehículo ingresaando a un garage cuando se hizo presente una persona que hasta la noche del miércoles no había sido identificada y que según testigos llevaba una capucha cubriéndole el rostro. El agresor efectuó más de 10 disparos de arma de fuego. Saucedo fue alcanzado por un proyectiles calibre 22 en el omóplato izquierdo, cadera y abdomen. Por las lesiones, falleció en el lugar del hecho. En la investigación del caso interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Luis Schiappa Pietra, quien luego de inspeccionar el lugar ordenó la actuación del Gabinete Criminalistico de la Policía de Investigaciones y el relevamiento de posibles cámaras de vigilancia en la cercanías. También se tomó testimonios a familiares de la víctima y testigos. El agresor huyó en un vehículo sin poder ser detenido Desde la Fiscalía adelantaron que hay líneas concretas de investigación del hecho y que no se descarta ninguna hipótesis. La de un posible intento de robo no se descarta pero no es la principal.

: Trying to get property of non-object inon line