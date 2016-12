Asesinaron a tres personas entre la Nochebuena y Navidad

Una Navidad no ajena de violencia se vivió ayer ya que tres personas fueron asesinadas en Rosario y localidades vecinas. Uno de los crímenes tuvo como víctima a un joven de 26 años, quien ayer a la madrugada fue el blanco de dos disparos cuando andaba en bicicleta en la zona del cementerio de Granadero Baigorria. Horas después y en la ciudad de Capitán Bermúdez, un hombre de alrededor de 50 años que aún no había sido identificado y que vivía en situación de calle, murió de al menos 14 puñaladas. El tercer asesinato ocurrió en el oeste de Rosario ayer al mediodía cuando un hombre de 38 años fue asesinado a tiros desde una ventana por un vecino, que aún permanece prófugo. Los casos no guardan relación entre sí, y ayer estaban siendo investigados

El crimen ocurrido en Rosario fue en el barrio Triángulo, en el oeste de la ciudad. Según las primeras averiguaciones informadas por un portavoz del Ministerio Público de la Acusación, la víctima fatal fue Carlos Segovia, un hombre de 38 años que el sábado a la noche se encontraba festejando la Navidad en la casa de un familiar en la calle 1813 al 6600 (altura Presidente Perón). Luego de la celebración, alrededor de las 12 de ayer, desde la ventana de un vecino se escucharon cuatro disparos. Las balas iban dirigidas a Carlos, quien cayó herido en la puerta de la casa de sus familiares. El hombre recibió dos impactos en la zona de tórax que le provocaron la muerte en el lugar.

La investigación del crimen recayó en la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos. De acuerdo con voceros judiciales, el autor del crimen aún no había sido identificado, aunque se estableció que las balas provenían de un arma calibre nueve milímetros. En tanto, la fiscal dictó medidas que se encuentran en reserva “respecto a posibles líneas y motivaciones” del hecho.

En el lugar del homicidio ayer trabajó la fiscal junto con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y el personal de la comisaría 19ª, que tiene jurisdicción en la zona de barrio Triángulo.

En tanto, fuentes policiales contaron que Carlos Segovia tenía una gomería al lado de la seccional 19ª, por lo que era un vecino conocido entre los uniformados, aunque se desconocían los motivos por los cuales fue asesinado. Tampoco tenían, al cierre de esta edición, datos sobre el autor de los disparos. Sin embargo esperaban dar con el testimonio de testigos para poder esclarecer el crimen.

Granadero Baigorria: cerca del cementerio

Un joven de 26 años fue asesinado de al menos dos disparos ayer a la madrugada en Granadero Baigorria y fuentes policiales vincularon el crimen a una disputa territorial entre bandas por el control de la venta de drogas en el norte de la ciudad. Desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos, voceros judiciales indicaron que si bien aún no declararon todos los testigos del hecho, algunas líneas apuntan a un problema de vieja data con un vecino de la zona. La víctima circulaba en bicicleta cerca del cementerio de la vecina localidad cuando lo interceptaron y le dispararon.

De acuerdo a un portavoz judicial, la víctima del crimen fue Juan Ignacio Rivero, de 26 años. Ayer a la madrugada alrededor de las 3.30, el joven andaba en bicicleta por calle Orsetti a la altura del 1200 –en la zona del cementerio de Baigorria– cuando fue interceptado por al menos un hombre. Allí, el presunto homicida sacó un arma calibre 32 y le disparó. Juan Ignacio recibió entre dos y tres impactos en la espalda que le provocaron la muerte.

Pesquisa

La investigación del hecho cayó en manos de la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos. Desde la Fiscalía, un portavoz informó que las motivaciones del ataque aún no fueron determinadas, aunque algunas líneas apuntan a un problema de vieja data con personas de la zona. Ayer, la fiscal ordenó una serie de medidas para dar con el autor del hecho.

Según una fuente policial, el crimen de Juan Ignacio Rivero responde a una disputa territorial entre dos bandas que mantienen “una lucha antagónica” por el control de la venta de drogas en el norte de la ciudad. De acuerdo con esta versión, por esta contienda en el fin de semana hubo dos heridos, aunque esta información no fue confirmada por fuentes judiciales. En la investigación del crimen intervinieron la seccional 24ª, con jurisdicción en Baigorria, y la Policía de Investigaciones (PDI).

Muerte en barrio Copello

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años fue hallado ayer a la mañana en un barrio precario de la vecina localidad de Capitán Bermúdez con más de una decena de puñaladas en el cuerpo. La víctima no había sido identificada al cierre de esta edición por lo que el fiscal de la causa, Juan Ledesma, ordenó que se le realicen pericias en las huellas dactilares además de una autopsia.

El sangriento crimen ocurrió en el barrio conocido como Villa Copello, una zona de viviendas precarias y extrema vulnerabilidad. Fuentes de la investigación informaron que el hombre asesinado fue hallado sin vida al final de un caserío, donde empieza un descampado y basural. En principio, el fiscal Ledesma, que se acercó a la escena del crimen, dijo que la víctima podría ser un linyera de la zona, aunque se desconocía su identidad. Por eso ordenó una serie de pericias en las prendas que vestía, fluidos biológicos y una autopsia para determinar la causa de la muerte. “Fueron más de diez puñaladas en distintas partes del cuerpo”, dijo Ledesma, quien tomó conocimiento de lo ocurrido a las 12 de ayer.

Otra fuente de la Policía precisó que las heridas punzocortantes que presentaba el hombre eran 14. El hecho ocurrió en jurisdicción de la seccional 2ª de Capitán Bermúdez.