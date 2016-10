Asaltan a una familia en un country de Zavalla

Una familia fue víctima de al menos cuatro asaltantes que irrumpieron en su vivienda del barrio privado La Antonella, ubicado en el kilómetro 377 de la ruta nacional 33, en el ingreso a la localidad de Zavalla. Este caso se suma a las 14 familias asaltadas en los ocho golpes anteriores que ocurrieron en los últimos 22 meses en countries de la región.

Según fuentes policiales, el jueves pasado alrededor de las 3 cuatro hombres armados sorprendieron a una familia mientras dormía en su vivienda del country La Antonella, en la entrada de la localidad ubicada a 22 kilómetros de Rosario. Para la investigación, los ladrones reunieron a las víctimas y tras recorrer todas las habitaciones huyeron del lugar con los celulares, objetos de electrónica, alhajas, joyas, un drone, 16 mil pesos en efectivo y 150 dólares. Los pesquisas indicaron que se investiga cómo la banda ingresó al predio, debido a que el custodio que está en el ingreso principal no advirtió movimientos sospechosos.

Asaltos en countries

El robo anterior fue el 2 de agosto pasado cuando ocho hombres armados desvalijaron tres viviendas en un country en Pueblo Esther. La banda ingresó cortando un alambrado en un sector donde la alarma no funcionaba, redujo a los dueños de dos casas e ingresó a modo de escruche en una tercera, para fugarse con un botín de unos 50 mil pesos y joyas, contaron voceros del caso.

El antecedente inmediato fue la noche del viernes 22 de julio. Ese día, cuatro hombres armados saquearon una casa del barrio cerrado Carlos Pellegrini, en Fisherton. Tras reducir y golpear a la familia del empresario Gabriel Mana, de 52 años, huyeron con un botín compuesto por joyas y dinero en un auto de la víctima. Ese robo pasó casi 48 horas después de que un grupo comando ingresara por la madrugada en el country Los Álamos, sobre la ruta nacional 34, en Ibarlucea. Estaban armados y desvalijaron tres viviendas donde se hicieron con unos 100 mil pesos en joyas y 16 mil en efectivo. Además, la banda se llevó la Volkswagen Amarok de una de las víctimas, el ex delantero de Rosario Central Fernando Lanzidei, para abandonarla en Granadero Baigorria.

Un año antes, dos cordobeses y un conocido hampón rosarino cayeron en flagrancia en el golpe del barrio privado San Marino del country Funes Hills. Ese día, fueron cuatro personas las que violentaron el cerco perimetral y con el uso de ganzúas abrieron la puerta de ingreso de dos propiedades. Estaban armados, actuaron encapuchados, usaron linternas y se alzaron con 2 mil dólares, 14 mil pesos, joyas y celulares.

En febrero de 2015, una banda sorprendió de manera simultánea a tres familias del country Miraflores, también de Funes Hills, a las que les robaron joyas y dinero. Una de las víctimas fue el suegro del astro futbolístico Lionel Messi y no estaba claro cómo los ladrones habían ingresado al barrio. Un mes antes había ocurrido un golpe similar en un country de Roldán, de donde los ladrones se llevaron una pick up Toyota Hilux de la familia, la que fue hallada en Cochet y Donado. También en enero de 2015, cinco ladrones redujeron a dos vigiladores del country La Rinconada, en Ibarlucea, esperaron la llegada de los integrantes de una familia, los encañonaron y se hicieron con un botín cuyo monto no trascendió.