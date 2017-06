Artola: “Vamos a ser la gran sorpresa en las Paso del justicialismo de Rosario”

El referente de Rosario Para la Victoria Sebastián Artola encabezará la lista Victoria Ciudadana, que competirá en la Paso del Frente Justicialista por una banca en el Concejo de la ciudad. “Vamos a ser la gran sorpresa en las Paso del justicialismo de Rosario”, pronosticó el dirigente peronista. “Llevamos una lista que es un orgullo para nosotros, construida desde abajo, con todos militantes, de los que siempre están, con un promedio de edad que no supera las 35 años y un 60 por ciento de mujeres, que habla del presente pero sobre todo del futuro del proyecto colectivo que estamos construyendo para la ciudad”. El equipo Victoria Ciudadana estará encabezado por Sebastián Artola (dirigente del peronismo local y referente de Rosario Para la Victoria), Leylen Ramírez Margot (coordinadora territorial de Rosario Para la Victoria), Pilar Colletti (integrante de la nueva conducción del Centro de Estudiante de la Facultad de Ciencia Política, referente de la agrupación universitaria La Casullo y estudiante de Trabajo Social) y Agustín Prospitti (docente de la UNR, consejero directivo docente e integrante de Científicos Autoconvocados Rosario). “Estamos muy contentos, con muchísima expectativa, desde que lanzamos nuestra candidatura vemos cómo nuestra propuesta crece día a día en la calle, en el mano a mano con los vecinos y en cada barrio que estamos visitando”. “En estas elecciones tenemos el desafío de empezar a transitar un nuevo camino para el peronismo de Rosario y avanzar hacia un modo de construcción política que nos permita forjar una nueva mayoría social y ser una opción clara de gobierno en 2019”, concluyó Artola.

