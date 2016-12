Artistas del circo Tihany llevaron su show de bolsillo al Hospital de Niños Víctor J. Vilela

En la mañana de este miércoles, artistas del circo Tihany visitaron el Hospital de Niños Víctor J. Vilela para ofrecer un show en el patio central de la institución y recorrer las salas y consultorios externos. Compartieron juegos, bailes, malabares, magia y destreza con los niños que se encuentran internados, con sus pacientes y familiares. Estuvieron presentes malabaristas, contorsionistas, payasos y el destacado ilusionista y mago de la compañía, el rosarino Richard Massone.

“Gracias a todos los que intervienen en este momento, en este espacio lúdico que nos proponen y también garantizando y promoviendo el derecho al juego y al entretenimiento, que es uno de los derechos de los niños que ayuda a la curación, a sanar y a la recuperación”, destacó Viviana Esquivel, directora del Vilela.

“Siempre hacemos visitas a hospitales, nos acercamos a ese público maravilloso que no puede venir y les llevamos un show de bolsillo, pero que es suficiente para alegrarles el espíritu a los niños que pasan por algún problema de salud”, expresó el director del Tihany, Massone, y agregó: “Los chicos son felices de vernos, de ver algún payaso, las contorsionistas, los bailarines, y se sacan fotos con los artistas que los visitan y esto es tan necesario… ayuda a cuidar el espíritu”.

Con 12 años, llevaba su teatro de títeres al mismo hospital

“Estar aquí como rosarino me trae muchos recuerdos bonitos y solamente voy a contar uno. Soy mago desde los 7, 8 años de edad. Cuando veníamos en el colectivo que nos traía les contaba a mis compañeros una anécdota. Cuando tenía 12 años, mi pasión era tan grande por los títeres, las marionetas, la magia, el entretenimiento. Mi vida era actuar, mi vida era hacer esto, lo que estoy haciendo hoy y estuve haciendo toda mi vida. Tenía un teatro de títeres en un carrito con ruedas y me venía desde mi casa en Oroño y 27 de Febrero con el carrito para llegar al Vilela a presentar mi teatro de títeres y entretener a los niños. Hoy, el circo Tihany me revive mi infancia, como mago, artista, como loco del entretenimiento. Sepan ustedes que no es la primera vez que estoy haciendo esto”, recordó Massone.

Visitante distinguido

La intendenta Mónica Fein –quien estuvo presente en la jornada– declaró visitante y artista distinguido al director del circo Tihany, a través de una resolución que la mandataria le entregó al reconocido ilusionista el miércoles 23 de noviembre, en el marco de su llegada a la ciudad con su espectáculo Tihany Spectacular.

Además, el pasado viernes 25 de noviembre, el circo brindó una función solidaria destinada a chicos y jóvenes que asisten a los Centros de Convivencia Barrial o se encuentran en situación de vulnerabilidad que pudieron disfrutar del espectáculo de manera gratuita.

Fuente: rosarionoticias.gob.ar