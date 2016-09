“Tenemos que articular ahora más que nunca”. Así resumieron desde el Palacio de los Leones la reunión que la intendenta Mónica Fein mantuvo en Buenos Aires con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, con el fin de articular la planificación y la ejecución del trabajo social de los tres niveles del Estado en la ciudad, en particular en las zonas más empobrecidas y vulnerables. Frente a una situación social que se agravó sustancialmente por el sacudón de la economía con despidos, subas en las tarifas de servicios y fuertes aumentos de precios en la canasta básica marcaron como imprescindible el acceso de familias a derechos y beneficios que necesitan y deberían tener pero están afuera. Para ello la idea es que antes de que termine septiembre arrancarían los desembarcos conjuntos de Municipalidad, provincia y Nación en los territorios más castigados, que son los 28 barrios donde ya está en despliegue el Plan Abre.

Además de la intendenta Fein, en la reunión estuvieron el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez; la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Laura Capilla, y la jefa de gabinete del Ministerio nacional, Alejandra Cedrola.

Capilla marcó a El Ciudadano que la urgencia de la reunión estuvo explicada en parte por la reciente presencia de Nación en Rosario: “Fue todo muy rápido y no pudimos coordinar para hacer un trabajo conjunto”, refirió, medida.

“Entonces la intendenta le describió a la ministra cómo es la situación en cada uno de los barrios más vulnerables y entre todos expusimos cuáles eran los programas que se están aplicando, como el plan Vuelvo a Estudiar, el plan Fines y otros, y cómo se llevan adelante. También pusimos a disposición los distritos y otras instituciones”, amplió la secretaria.

Según refirió Capilla, el mayor énfasis y detalle se puso en la explicación del Plan Abre, con la propuesta de que las zonas donde se aplica sean las que se priorice en las acciones conjuntas. Y marcó que éstas se centrarán, antes que nada en un operativo de documentación, ya que el DNI es la puerta de ingreso al trámite de todo beneficio o programa en marcha. Con ello, el eje será la inclusión en dos estructuras clave: la Asignación Universal por Hijo, y la Pensión Universal por Vejez, que reemplaza a la moratoria implementada por los gobiernos anteriores y que expira este mes.

Ocurre que en los relevamientos que vienen realizando equipos de municipio y provincia detectan casos de jefas de hogar que cumplen todos los requisitos para tener el beneficio de la AUH, pero no lo reciben. Y también casos en los que cobran el haber, pero no el porcentaje retenido que se paga una vez al año, contra presentación de certificados de escolaridad y de salud y vacunación. “Y también adultos may ores que no reciben beneficio alguno y deberían tener la pensión universal, que todavía no llegó a Rosario”, explicó Capilla.

Así, la idea es que los equipos que ya vienen haciendo el trabajo en el Plan Abre y que “conocen el territorio” continúen avanzando “puerta por puerta” para detectar casos, facilitándole –y haciendo más eficaz– el trabajo de los equipos de Nación y la inscripción en sus programas sociales.

Para coordinar, equipos técnicos de los tres niveles se reunirán ya antes del fin de esta semana o a lo sumo a principios de la próxima. “La intendenta fue muy clara en cuanto a la situación en toda la ciudad. Y explicó que los programas en marcha también hacen a la seguridad”, remarcó Capilla. Y concluyó recordando que las “8.300 nuevas historias clínicas” que sumó en los últimos meses el sistema público de salud por si mismas dan cuenta de la situación: “Hay familias nuevas, personas que tenían trabajo y contaban con obra social o se pagaban una y hoy o no tienen trabajo, o tienen pero no les alcanza”, concluyó la funcionaria.

