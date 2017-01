Arroyo Seco contado en primera persona

“La lluvia empezó a caer a las 5.30 y no paró hasta las 14. Dejó de llover por una hora y volvió a diluviar. En total, cayeron más de 300 milímetros en menos de 12 horas. A las 9 el patio de mi casa estaba inundado”, relató Mariana Salinas, periodista de Canal 2 de Arroyo Seco. A continuación ella misma relata cómo vio el epicentro del desastre.

“Hay gente que perdió todo. El barrio que más afectó la lluvia fue Güemes y el Ombú. Otro fue Versalles, que quedó abajo del agua. Otro barrio, más nuevo y cercano a la autopista Rosario Buenos Aires, fue afectado. En todos hubo evacuados. En el Ombú lo bomberos no pudieron llegar a las casas. No había más de 25 personas pero estaban todas arriba de un techo esperando ser rescatadas. Los de barrio Güemes hicieron un piquete en la salida de la autopista para pedir asistencia”.

“Centro o barrios, todos tuvimos que sacar agua. El desborde del arroyo no ayudó. La vía del tren que conecta Rosario con Buenos Aires también estaba inundada. Cerraron la autopista y la ruta 21. Desde el mediodía habilitaron el paso de la última con asistencia de Vialidad”.

“En 2003 tuvimos vientos huracanados, pero eso es lo más fuerte que recuerdo. La abuela de una compañera, que tiene 80 años, dijo recordar una lluvia similar cuando era muy chiquitita. Hubo mucha agua en poco tiempo. En el centro los comercios tenían agua. Vimos cómo todo el mundo tuvo que sacar agua de las casas. Por suerte, por la mañana empezó a drenar”.

“Desde ayer (por el domingo) al mediodía se desplegó Defensa Civil y Bomberos. Estuvieron recorriendo las calles y ayudando donde se necesitaba. Es el tercer temporal en enero. Uno cada semana. La tierra no llega a absorber y esta cantidad hizo que no se pueda más. No creo que se haya podido prevenir. Ya habíamos tenido algunos evacuados la semana pasada y todavía había agua en los campos de la primera lluvia”.

“El cuartel de Bomberos está cerca del barrio Guemes. Ahí funciona el centro de evacuados que también se inundó y tuvieron que trasladar a las familias al centro que usan los Tiburones del Paraná. El desborde del arroyo sigue y la autopista estaba cortada. Hoy (por ayer) a la mañana hubo una cola de 15 kilómetros de autos. Desde ayer veo personas aprovisionarse con elementos para limpiar y desinfectar. Se están tomando medidas y vemos a las autoridades trabajando. Son 40 mil habitantes, más la zona rural”.

“La fábrica Arroyo Seco, cerca del barrio Ombú se inundó con el primer temporal y tuvo que frenar la producción”.

“Hubo problemas en la circulación porque las personas intentaban cortar la calle e impedir que los autos pasen, hagan olas y les entre agua a las casas. Complicó todo el tránsito, aún cuando bajó el agua”.

Las rutas seguían complicadas

El agua llegó a las rutas y autopistas provocando cortes y desvíos en distintas zonas. La tormenta coincidió con el recambio turístico, lo que complicó más el tránsito y provocó largas filas de autos y camiones que debieron esperar horas para volver a circular.

La autopista Rosario-Buenos Aires permaneció cerrada hasta las 13.30 de ayer, cuando el tránsito volvió a circular con normalidad pero con extremada precaución.

En la madrugada de ayer, tres colectivos fueron arrastrados por el agua, dos a la altura del arroyo Pavón y otro en el paraje El Ombú. Los ocupantes fueron rescatados por personal de Bomberos de la vecina localidad de Arroyo Seco.

Desde la Agencia de Seguridad Vial provincial informaron la situación en rutas provinciales.

Autopista habilitada con tránsito lento y demoras altura Theobald y Villa Constitución. Ruta provincial 21 se encontraba cortada a la altura entre Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y General Lagos.

La ruta provincial 14 también estuvo cortada entre Miguel Torres y Bombal.

La ruta nacional 34, entre San Genaro y Centeno, el tránsito fue asistido por presencia de abundante agua.

En ruta nacional 8 y 94, a la altura de Santa Isabel, sólo circulan vecinos de la zona.

Ruta nacional 33, a la altura de Cañada Seca km 473, está cortado y se hace un desvío en la intersección en la ruta 7 a la altura de Rufino.

La ruta provincial 18 presentó circulación normal entre Pavón y Santa Teresa, con tránsito asistido en km 65.

Ruta nacional 11, recomendaron circular con precaución entre Iriondo y Videla, desde el km 504 al 537.

Ruta nacional 33 circular con precaución entre km 711 y 722, entre Chabás y Sanford.

A su vez, se suspendió la circulación de los trenes que pasan por la Estación Rosario Norte hacia Córdoba, Tucumán y Retiro, debido a que el agua alcanza un metro y medio de altura en Arroyo Seco. Se les devolverá el dinero a las personas que tenían pasaje para ayer. Estiman que el servicio se reestablecería en las próximas horas.

Las acciones solidarias llueven

Agrupaciones, ONG y sindicatos iniciaron diversas colectas para colaborar con las personas afectadas por el temporal del fin de semana. La ONG Rosario Solidaria recibe alimentos no perecederos y productos de limpieza en la subsede pichincha de Rosario Central (Oroño 49 bis), hasta el viernes entre las 18.30 y las 21.

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe recibirá donaciones, como alimentos no perecederos, agua mineral, leche en polvo, sábanas, colchones y elementos de limpieza, que podrán entregarse en Cochabamba 1054.

El frente para la Victoria también se suma: solicitan agua potable, alimentos, ropa y elementos de limpieza. Recolectan en Urquiza 1679 y Urquiza 3818, de 16 a 20; Club Unidad y Tesón (Entre Ríos 3840), de 16 a 19; Bermudez 4952, de 9 a 19; Club Santa Fe (Santa Fe 6552), de 9 a 16; y Vecinal Sarmiento (Damas Mendocinas 330), de 15 a 18 (lunes, miércoles y viernes) y de 10 a 12 (martes y jueves).