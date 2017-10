Arriba las chicas: arranca la Copa ‘Adriana Lofiego’ de la ARF

Las mujeres siguen ganando su merecido espacio en el fútbol rosarino. El futsal ya tiene dos torneos oficiales jugados. Y ahora será el momento del fútbol de campo, ya que se iniciará el primer torneo de fútbol femenino organizado por la Rosarina de Fútbol.

El certamen, por iniciativa del presidente de la liga local Mario Giammaría tendrá en juego la “Copa Adriana Lofiego”, en un homenaje a la dirigente de Social Lux que falleció el pasado 12 de octubre, siendo durante 35 años miembro fundamental de la comisión directiva de Mercadito y una de las primeras mujeres en incursionar dentro del funcionamiento de un club.

El torneo tendrá 14 equipos divididos en dos grupos de 7. Zona A: 14 de Junio, San Martín, Botafogo, Provincial, Social Lux, Coronel Aguirre y Rosario Central. Zona B: Renato Cesarini, Semillero, Alianza Sport, Villa Gobernador Gálvez, Santa María de Fisherton, Pablo VI y Argentino de Rosario.

Los partidos tendrán una duración de 70 minutos, divididos en dos tiempos de 35, y cada equipo podrá realizar hasta cinco cambios. La primera fecha se jugará en forma completa en el predio de Renato Cesarini, quien oficiará de anfitrión de todas las chicas y se utilizarán dos canchas. Pasadas las siete fechas los ganadores de cada zona accederán a la gran final, que será un solo duelo en cancha neutral.

Los partidos programados para este domingo son los siguientes: Zona A: 14 de Junio vs. Coronel Aguirre (9.15 hs), San Martín vs. Social Lux (11) y Botafogo vs. Provincial (12.45). Libre: Rosario Central.

Zona B: Renato Cesarini vs. Pablo VI (9.15), Semillero vs. Santa María de Fisherton (11) y Alianza Sport vs. Villa Gobernador Gálvez (12.45). Libre: Argentino de Rosario.