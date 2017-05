Arrancó una semana de paro en facultades y escuelas de la UNR

Este lunes arrancó una semana de paro en las 12 facultades y tres colegios dependientes de la Universidad Nacional Rosario (UNR). El alcance de la huelga es a nivel nacional. “La postura del gobierno hasta ahora ha sido de un 18 por ciento en tres cuotas, seguiremos en lucha para defender la universidad pública y nuestros salarios”, dijo Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad. Durante toda la semana habrá distintas actividades con clases públicas y marcharán al Rectorado.

: Trying to get property of non-object inon line