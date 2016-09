Arrancha la Champions con participación local

Encabezados por Lionel Messi, un grupo de nueve representantes de la cantera rosarina estará arrancando en la jornada de hoy el sueño llamado Champions League. Con la gran ilusión de levantar la tan anhelada “Orejona”, Ángel Di María (ex Central, PSG) y Matías Delgado (rosarino en el Basel) en el Grupo A; Franco Cervi (ex Central, Benfica) en el Grupo B; Lionel Messi (rosarino, ex Newell’s) y Javier Mascherano (surgido de Renato Cesarini, Barcelona) en el Grupo C; Ángel Correa (rosarino en Atlético Madrid) en el Grupo D; Mauricio Pochettino (ex Newell’s, Tottenham) en el Grupo E; Joaquín Correa (de paso por Renato Cesarini) y Jorge Sampaoli (ex Newell’s, Sevilla) en el Grupo H, estarán participando del torneo más importante del mundo a nivel clubes.

Junto a ellos un nutrido grupo de futbolistas argentinos participarán en la fase de grupos de la Liga de Campeones que comenzará con los encuentros correspondientes a las zonas A, B, C y D.

Si bien las luces se posan sobre el crack rosarino Lionel Messi, campeón de las ediciones 2006, 2009, 2011 y 2015, y Barcelona, que también cuenta en su plantel con el mediocampista Javier Mascherano, el certamen más importante del Viejo Continente tendrá una nutrida presencia de otras figuras argentinas.

El conjunto catalán, integrante del Grupo C, chocará contra Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Wilfredo Caballero y Sergio Agüero de Manchester City de Inglaterra, el otro gran favorito para avanzar de instancia en el duelo frente a Borussia Moengladbach (Alemania) y Celtic (Escocia).

Por otra parte, Sporting de Lisboa (Portugal), con Ezequiel Schelotto, Alan Ruiz y Marcelo Meli, luchará ante Real Madrid (España), actual campeón de la competencia, Legia Varsovia (Bulgaria) y Borussia Dormund (Alemania).

Sevilla de España, integrante de la zona H y actual tricampeón de la Liga de Europa, es el plantel con mayor cantidad de jugadores argentinos: Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Joaquín Correa, Luciano Vietto y Franco Vázquez, todos al mando del entrenador santafesino Jorge Sampaoli.

Además, en la misma sección, estarán Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala (Juventus de Italia) y Leonardo Sigali (Dinamo Zagreb de Croacia) y Emanuel Mammana (Lyon de Francia).

En el Grupo A se alojarán Javier Pastore y Ángel Di María (PSG de Francia), Matías Delgado (FC Basel de Suiza) y el ex San Lorenzo José Luis Palomino (Ludogorets de Dinamarca).

Lisandro López, Eduardo Salvio, Junior Benítez y Franco Cervi, componen la nómina de Benfica (Portugal), en la zona B, y disputarán un cupo ante Besiktas (Turquía), Dinamo Kiev (Ucrania) y Nápoli (Italia).

Al tiempo que Augusto Fernández, Nicolás Gaitán y Ángel Correa (Atlético de Madrid, de España), conducido por Diego Simeone, compartirá su sitio con Bayern Münich (Alemania), PSV (Holanda) y Rostov (Rusia), en el D.

Guido Carrillo (Mónaco, de Francia) y Erik Lamela junto con el director técnico Mauricio Pochettino (Tottenham, de Inglaterra) se verán las caras en el E, al igual que CSKA (Moscú) y Bayern Leverkusen (Alemania).

En tanto, sin demasiado lugar en el once titular, Leicester City, campeón de Inglaterra, con el delantero Leonardo Ulloa (ex Nueva Chicago), completará su primera participación de la historia ante Porto (Portugal), Brujas (Bélgica) y Copenhague (Dinamarca) en la llave G.

