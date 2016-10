Arranca ciclo de cine árabe

Tras haber recibido a más de 3 mil espectadores en su primera edición realizada el año pasado, y redoblando su apuesta con foros y charlas que invitarán a debatir y repensar la actualidad e historia de los países árabes y la sección de Cine Qatarí para niños y jóvenes, tendrá lugar a partir del miércoles la segunda edición de la Semana de Cine Árabe-Latinarab Rosario, que se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y contará con una profusa programación de ficciones y documentales (ver aparte).

Con iniciativa de la productora audiovisual Imaginero del Mate y de la Asociación Civil Cine Fértil, el encuentro, “mantiene una visión integradora de las identidades constitutivas de la nación y de América latina, habitadas desde hace más de un siglo por millones de inmigrantes y descendientes del mundo árabe que, desde sus historias, experiencias y lenguajes, forjaron el acervo y sentir nacional de un país, integrado por comunidades en paz, convivencia y prosperidad”, adelantan los organizadores.

“En la actualidad, hay una proliferación del estereotipo del árabe”, introdujo Daniel Soso Azar, productor y coordinador rosarino del LatinArab Rosario en diálogo con El Ciudadano. “Eso es peligroso, entonces, lo que hacemos esta semana tiene que ver y apunta a deconstruir el estereotipo que a algunos intereses poderosos les conviene construir y generalizar. Las generalizaciones no son buenas en ningún caso ya que cierran y no permiten el diálogo”, opinó.

Tal y como ocurrió el año pasado, el encuentro contará con la presencia de un país invitado. En esta oportunidad será Túnez. “Es un país que tiene una producción de películas muy interesante, dignas de exhibir. Vamos a ver cuatro largometrajes de ficción en el cine El Cairo y la apertura va a contar con la presencia del embajador de dicho país en una interesante conferencia”, adelantó el realizador local, al tiempo que apuntó que esa charla, “tendrá relación con la transformación democrática: Túnez es el país eje en lo que fue la Primavera Árabe. Un militante tunecino se prendió fuego en señal de protesta, eso causó una revuelta en Túnez que corrió como reguero de pólvora y varios de los países árabes empezaron a creer en una transformación hacia la democracia”.

Además, en el marco del importante encuentro, se dará cuenta de la cooperación birregional de Túnez con Argentina y Latinoamérica en materia cinematográfica y se verán varias de sus producciones. “Las películas tunecinas tienen una gran fuerza tanto temática como estética, son innovadoras. El realizador que pone la cámara lo hace desde su subjetividad, desde su cultura, desde un lugar que nosotros no conocemos y eso es muy rico”, aseguró Soso sobre las propuestas, que describió como “dueñas de una mirada propia muy rica que está pidiendo ser compartida”.

“Se trata del acercamiento a una cultura que parece muy lejana y que en realidad no lo es, ya que en Latinoamérica y sobre todo en Argentina hay comunidades asentadas desde hace más de cien años y son visibles los rasgos y la herencia”, expresó finalmente el realizador.

FILMS Y HORARIOS DE PROYECCIONES

Miércoles, a partir de las 18.30, gala de apertura. Conferencia: La experiencia tunecina: Transición a la democracia y perspectivas de cooperación bilateral. A las 20: Ágape. Con Aromas del Líbano y la Orquesta de Yusef Obayi en vivo. ECU (San Martín 750).

Jueves, a las 20.30, Millefeuille (Mil Hojas), de Nouri Bouzid. El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120).

Viernes, a las 18.30, Mother on the Unborn, de Nadine Salib. A las 21.30: Out on the Street, de Philip Rizk y Jasmina Metwaly. Auditorio Asociación Médica-Cine Club (Tucumán 1754). A las 20.30: Bastardo, de Nejib Belkadhi. El Cairo. A las 23: Fiesta Latinarab. Sociedad Libanesa (Italia 1075)

Sábado, a las 15.30, 1er Foro Sobre Descolonización: “Nuestramérica-Palestina”. Música en vivo. Proyección de cortos palestinos de ficción. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). A las 18.30: Madame Courage, de Merzak Allouache. A las 21.30: Fatima, de Philippe Faucon. Arteón. A las 20.30: Jeudi AprèsMidi, de Mohamed Damak. El Cairo.

Domingo, a las 16, Capítulo “Líbano”, de la serie documental Musical Next Music Station, de Fermin Muguruza. Sociedad Libanesa. A las 18.30: selección de cortos. A las 21.30: Los Hongos, de Oscar Ruiz Navia. Arteón. A las 20.30: The Cinemonde, de Moslah Kraiem. El Cairo.

Entrada general a las proyecciones: 50 pesos.