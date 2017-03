Armando Pérez: “Siento vergüenza con lo que pasó, no sé cuánto voy a durar en el cargo”

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, no descartó renunciar antes de las elecciones en la mencionada entidad y dijo que aún no lo hizo porque tiene “un compromiso” con la Fifa de llegar al 29 de marzo.

“Sentimos vergüenza con lo que pasó y en mi caso no sé cuánto voy a durar tampoco en el cargo”, indicó. Tras lo cual reveló: “Sí, claro que pienso en renunciar. No presenté la renuncia porque tengo un compromiso que me pidió la Fifa de llegar a las lecciones, pero la verdad es que uno se hace mucha mala sangre con todo esto”.

En diálogo con el programa Confesiones que se emite por Radio Mitre, Pérez habló de la situación actual del fútbol argentino y manifestó: “Todos somos responsables de lo que está pasando, de no ser coherentes, de improvisar, de no trabajar en conjunto”.

Acerca del futuro de la AFA, señaló: “Nos va a ayudar muchísimo el estatuto nuevo donde hay reglamentaciones serias y formales de la Fifa y de Conmebol. Eso va a ayudar mucho al próximo presidente de AFA para poder gobernar porque hay comisiones de ética y de gobernanza y si esto no lo cumple el próximo presidente puede haber sanciones”.

En cuanto a lo sucedido en la jornada del viernes en la cual los jugadores decidieron continuar con el paro por las deudas que mantienen los clubes, Pérez expresó: “Nos sentimos muy mal por no solucionar esto, no estamos bien y parece que cada cosa no la analizáramos como corresponde”.

“Es lamentable fracasar en una negociación de este tipo y que estén disconformes, que haya jugadores a los que no se les haya pagado, que haya clubes que deban dinero, está todo mal en ese aspecto”, añadió Pérez.

Además comentó: “Teníamos el inconveniente principal que era la entrada del dinero del Gobierno que recién entró el jueves por la noche. Estaba dispuesto darle a cada club los montos, pero no lo pudimos hacer”.

“Entiendo a (Sergio) Marchi porque defiende una posición. Hay que reconocer que hay cuatro o cinco clubes que les deben a sus jugadores cinco meses de sueldo”, aseveró. Y enseguida afirmó: “Los presidentes de los clubes decidieron empezar la fecha el viernes de la semana que viene”.

“Notamos mucha inflexibilidad en del gremio en este conflicto”

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró ayer que el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, tuvo “mucha inflexibilidad” en la negociación para resolver el paro de los jugadores, al tiempo que le pidió tener “la sensibilidad de encontrar soluciones”.

“Tenemos que agotar todas las instancias de diálogo para que podamos encontrar una solución. Notamos mucha inflexibilidad por parte del gremio, que muchos de sus dirigentes están muy comprometidos en el conflicto político, pero también en las situaciones del pasado”, reveló.

Asimismo el funcionario nacional indicó: “Son los mismos dirigentes que estaban con una AFA muy condicionada por el Fútbol para Todos, muy condicionada por los dirigentes políticos de ese momento, muy condicionada por cómo se manejaba la AFA en ese momento. No toman consciencia de que la Argentina está cambiando”.

En diálogo con Radio Continental, el ex diputado nacional resaltó que Marchi debe “ser consciente de que la capacidad de un dirigente gremial tiene que tener, con absoluto derecho sobre su reclamo, pero también con la sensibilidad de encontrar soluciones”.

“En la negociación gremial habían cambiado las circunstancias: los clubes estaban dispuestos a pagar, tenían una propuesta concreta para hacer el pago. Ahí no se justificaba en ese sentido sostener la medida que se habían planteado”, indicó el titular de la cartera laboral.

Asimismo, Triaca subrayó que el Gobierno está “a disposición para seguir dialogando” y aseguró que “con la voluntad de las partes se podría haber solucionado” el problema y la competencia oficial podría haberse iniciado este fin de semana.

Consultado respecto a la de-cisión de la entidad gremial de desoír la conciliación obligatoria dictada por su cartera, explicó que “como todas la partes que no acatan se establecerán las penas correspondientes, que van desde las sanciones económicas hasta la pérdida de la personería gremial”.

Finalmente, el ministro de Trabajo recordó el allanamiento que hizo la jueza federal María Romilda Servini de Cubría a la ONG El Futbolista, que depende de FAA. “Venían de negociaciones… por ejemplo, cuando negociaban con las fundaciones de futbolistas, se descubrieron casi dos millones y pico de dólares en una caja de seguridad. Hay muchas cosas que todavía carecen de explicación”.