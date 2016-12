Arman canasta económica de nueve juguetes nacionales

La Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación lanzó para estas fiestas una “canasta de nueve juguetes” a precios accesibles, de manera que los productos nacionales puedan competir con los de origen chino, que invadieron el mercado a precios muy bajos. En Rosario, desde la Cámara que agrupa al sector comercial del rubro, indicaron que la adhesión a la iniciativa es optativa, ya que muchos negocios no cuentan con los artículos incluidos en la promoción y que se extenderá hasta el Día de Reyes.

Juan Francisco Benzi, presidente de la Cámara de Jugueterías Rosario, recordó que al ya instalado programa Ahora 12 para la compra en jugueterías, se le suma Ahora 18, –recientemente anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. “Ambos tipos de financiaciones son indispensable para la venta en nuestro sector, además de que continúan otras promociones que hacen distintas tarjetas de crédito”, agregó el comerciante.

Con respecto a si los más pequeños tienen uno o más juguetes en su lista de pedidos, Benzi consideró que “hasta que no pasen las fiestas no lo sabremos, porque eso siempre fue un misterio”. Incluso, dijo que hay más de un centenar de propagandas publicitarias que aparecen en televisión sobre distintos tipos de productos, por lo cual “sería apresurado” identificar algún juguete en particular como el más buscado.

Los productos que integran la canasta son: camión mediano, a 130 pesos, pelota de fútbol símil cuero, a 220 pesos, set de masas por dos unidades con accesorios, a 79 pesos, sonajero a 65 pesos, juego de mesa a 175 pesos, ajedrez, 200 pesos, balde playero y accesorios, a 65 pesos, bebote, a 230 pesos, y pelota de PVC, a 40 pesos.

Compromiso con la industria

“Este es un compromiso de los industriales jugueteros con el gobierno y con los consumidores para visibilizar que muchos productos argentinos también tienen precios muy accesibles como los juguetes chinos, lo que seguramente lo tiene en cuenta al momento de monitorear las importaciones del sector para no destruir la industria nacional”, opinó Daniel Dimare, de la emblemática empresa Rasti.

Pymes

Cabe destacar que los artículos que integran la canasta económica son fabricados íntegramente por Pymes dedicadas a la producción de juguetes en el país.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Comercio Interior indicaron que actualmente sólo el 25 por ciento de la oferta de juegos y juguetes es nacional y que “con la canasta que estará vigente en 3.500 jugueterías y supermercados, junto al monitoreo de las importaciones y a la eliminación del contrabando de juguetes, se espera que esa proporción de juguetes nacionales aumente y permita crecer tanto al mercado formal como a las pymes.