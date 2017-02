Ari Lijalad: “El plan Macri no tiene errores, son decisiones políticas”

Pintura de una época. En el marco del ciclo “Libros al aire libre”, organizado por La Corriente de la Militancia que tiene como referente al parlamentario del Mercosur Agustín Rossi, el periodista catalán Ari Lijalad presentó ayer el libro Plan Macri, el cual se plantea como una continuidad de su anterior trabajo Macri lo hizo.

El nuevo texto es una compilación de artículos de diversos autores, como Pedro Biscay, Graciana Peñafort, Pablo Llonto, y Stella Calloni, entre otros; en tanto el prólogo es de Hebe de Bonafini y el epílogo de Eduardo Rinesi.

Lijalad, además de compilador, es el autor del informe que reveló recientemente la escandalosa condonación de deuda del gobierno del presidente Mauricio Macri a su propia empresa por la concesión del Correo Argentino.

Como sea, Plan Macri traza una radiografía de las políticas públicas en ejecución y cada autor aborda la lógica argumental y material de la construcción de poder.

En diálogo con El Ciudadano, el autor planteó que “Plan Macri es la continuidad necesaria de Macri lo hizo, es la segunda parte de nuestro primer libro”. En este sentido, dijo: “Pensar que las políticas de Macri son un error es, al menos, entre ingenuo y estúpido; como dice Horacio Verbitsky, tratarlos de idiotas, es una idea idiota”.

En relación al trabajo periodístico, Lijalad planteó las serias dificultades para ejercer la profesión-oficio. “Hoy hay más concentración de mediáticas, lo cual implica menos pluralidad de voces; recordemos que la primera medida de este gobierno fue atacar de manera abierta y premeditada. No hay error y menos retractación. No es cierto que reconozcan sus errores, los corrijan. En lo sustancial, en la esencia de sus intereses, no retrocedieron un paso. Son absolutamente coherentes”.

Y agregó: “La concentración de medios tiene dos brutales consecuencias, menos libertad de expresión, lo cual impacta directamente en el derecho a la información de los ciudadanos. Pero, además, construye una agenda restringida y fundamentalmente expulsa trabajadores, hay despidos y cierre de medios de comunicación como hacía mucho tiempo no se observaba”. En esa línea, Lijalad remarcó: “Hay que desmitificar que Macri va realizar aquello que dice. No hay posibilidad de pobreza cero con concentración económica, todo lo contrario, lo que va a generar es más miseria”.

Consultado sobre el nuevo libro, afirmó: “Quisimos reunir un conjunto de materiales para que la ciudadanía tenga algunos argumentos para poder explicar la realidad de la política que nos gobierna”. Finalmente, puntualizó en relación a sus pares, que “hay que distanciarse de la agenda hegemónica y hay que realizar un esfuerzo por mostrar lo que la agenda oculta. Ésa es nuestra tarea. Es la pelea que tenemos quedar, la pelea por los contenidos”.