Argentino busca quebrar la racha

Argentino viaja rumbo a Loma Hermosa buscando ganar como visitante después de mucho tiempo. Los dirigidos por Marcelo Vaquero visitan a Central Ballester, protagonista del torneo, con el mismo equipo que derrotó la fecha pasada por 2-0 a Claypole en el José Martín Olaeta.

De local el Salaíto se va haciendo fuerte en el torneo de la Primera D, pero cundo sale de barrio Sarmiento le cuesta mucho volverse con puntos. Es que los Albos acumulan seis derrotas consecutivas en condición de visitante.

La última vez que obtuvo los tres puntos como visitante fue el lunes 15 de mayo de este año, cuando derrotó a General Lamadrid 1-0 con gol de Gastón Tedesco, en un partido correspondiente a la fecha 26 de la temporada anterior.

Pensando en revertir esta racha, el entrenador Marcelo Vaquero quiere que el equipo vuelva a tener el gran funcionamiento que mostró el fin de semana pasado cuando venció 2-0 a Claypole de local. Es por eso que el DT decidió repetir el equipo que arrancó ante el Tambero, en busca de un buen resultado ante el Canalla de la D.

Además del cotejo entre Central Ballester y Argentino, se jugarán otros cinco encuentros: Muñiz vs. Lugano,; Puerto Nuevo vs. Victoriano Arenas, Deportivo Paraguayo vs. Juventud Unida, Yupanqui vs. Liniers y el duelo de la jornada, entre los dos líderes del torneo, Argentino de Merlo vs. Lamadrid. Por esta fecha 8, ya adelantaron sus encuentros Claypole 2, Real Pilar 0 y Atlas 0, Centro Español 2.

¿Las posiciones? Lamadrid y Argentino de Merlo mandan con 16 puntos; Central Ballester 14; Juventud Unida 12; Liniers 11; Puerto Nuevo, Deportivo Paraguayo y Central Español 10; Claypole, Victoriano Arenas y Atlas 9; Real Pilar 8; Lugano 7; Argentino 6; Yupanqui 5; Muñiz 2.