Argentina se juega algo más que una final en San Juan

El seleccionado argentino buscará esta noche cuando se enfrente en San Juan a su similar de Colombia desde las 20.30 una victoria que no sólo le permita meterse nuevamente en la carrera por la clasificación al Mundial de Rusia 2018, sino también encontrar un poco de paz por el tormentoso momento que le toca vivir.

Argentina llega al encuentro en caída libre. Fuera de la zona de clasificación directa y del repechaje; sin respuestas futbolísticas ni anímica; con un plantel cuestionado; con jugadores enfrentados con todo aquel que ose criticarlo; y con su entrenador, Edgardo Bauza, caminando por la cornisa.

Quizá por lo mucho que se juega en el estadio San Juan del Bicentenario, Edgardo Bauza decidió realizar una tibia modificación de hombres y sistema. Del equipo que fracasó estruendosamente en Brasil, Bauza resolvió sacar a los cuestionados Gonzalo Higuaín y Pablo Zabaleta, y también al que quizá fue el único futbolista que se salvó del naufragio la noche del jueves pasado en Belo Horizonte, Enzo Pérez, para que ingresasen Lucas Pratto, Gabriel Mercado y Ever Banega.

Con estos tres cambios, Bauza busca gol, seguridad por un costado, el derecho de la defensa, y manejo de pelota con Banega, que buscará ser el socio de Messi como en algunos partidos de la era Martimo. Cosas que le faltaron, y de que manera, en la caída por 3-0 ante Brasil.

Concretado el cambio de algunos nombres, Bauza también modificó el esquema: del 4-4-2 (lógico en teoría dado el rival y la condición de visitante) frente a Brasil se pasará a un más ambicioso 4-2-3-1 para afrontar el encuentro ante Colombia donde los tres puntos tienen un valor grande en la tabla y mucho más para el respaldo del entrenador.

La gran pregunta es: ¿alcanzará con estos cambios? Será necesario tomar en cuenta para expresar una respuesta algunos datos. Zabaleta no fue el único que fracasó en su tarea de defender ante Brasil; Higuaín no fue el único responsable de que no se convirtieran goles, y no se le puede achacar a Pérez el hecho de que el equipo no haya podido manejar la pelota.

Pero claro está, Argentina tiene a Lionel Messi, y aunque la versión que se vio en Brasil de él no fue la mejor, siempre está la esperanza de que una o varias apariciones suyas puedan rescatar al equipo.

Argentina llega complicada al encuentro pero Colombia también llega con problemas a cuestas. Viene de empatar sus últimos dos partidos en condición de local (2-2 con Uruguay y 0-0 con Chile); le falta gol; su mejor jugador, James Rodríguez, no llega en su mejor forma; padece graves problemas defensivos, y al entrenador argentino José Pekerman se le comenzó a cuestionar las formaciones titulares y algunos de los cambios que realiza durante los partidos.

En San Juan se enfrentarán dos selecciones preocupadas por su presente y futuro, aunque claro está, los que se juegan muchísimo más son Bauza y sus jugadores, a pesar de que para asegurarse un lugar en Rusia 2018 todavía queda camino por recorrer.

Un historial muy favorable ante los cafeteros

El domingo 5 de septiembre de 1993 quedará en la memoria porque aquella tarde en el Monumental el seleccionado argentino sufrió la más humillante derrota de su historia jugando como local: el 0-5 ante la Colombia liderada por Carlos Valderrama. Freddy Rincón (2), Faustino Asprilla (2) y Adolfo Valencia fueron los autores de los cinco goles de la victoria cafetera en lo que representa hasta el momento la única victoria de esa selección en territorio argentino por Eliminatorias.

Además se enfrentaron en otras seis ocasiones con la Albiceleste como local con 4 victorias (1-0 rumbo a México 1986, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; y 3-0 hacia Corea/Japón 2002) y 2 igualdades (1-1 rumbo a Francia 1998 y 0-0 rumbo a Brasil 2014).