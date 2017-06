Argentina le ganó 1 a 0 a Brasil en partido amistoso

El seleccionado de fútbol de la Argentina venció hoy a Brasil 1-0 con un gol anotado por Gabriel Mercado en el primer tiempo, en un clásico amistoso jugado en Melborne que marcó el debut del entrenador Jorge Sampaoli en el equipo “albiceleste”. El defensor Gabriel Mercado anotó el tanto a los 45 minutos, tras capturar un rebote en el área chica después que Nicolás Otamendi cabeceó al palo y dejó sin respuestas al arquero Wevrton. Argentina fue el dominador de la etapa inicial, con una asfixiante presión sobre la salida de Brasil, líder de las Eliminatorias sudamericanas, y lastimó muchísimo por el lado izquierdo del ataque, con Angel Di María como protagonista. En los primeros 45 minutos en el banco albiceleste, Sampaoli estuvo muy activo, arengando a sus jugadores, y logró contagiar algunos de sus principales conceptos futbolísticos, pese al poco tiempo de trabajo previo. ¡GOL DE ARGENTINA! Mercado apareció en el área chica para el 1-0 ante Brasil. Miralo EN VIVO: https://t.co/3i0wAgYlkA pic.twitter.com/z9Ik4ShzcU — TyC Sports (@TyCSports) 9 de junio de 2017

