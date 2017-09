Argentina goleó a Mozambique y buscará el título ante Tailandia

La selección argentina de futsal, actual campeona del mundo, superó hoy en forma contundente a Mozambique por 9 a 1 y el próximo martes enfrentará al anfitrión Tailandia para buscar un nuevo título, el de la Copa Intercontinental.

Los dirigidos por Diego Giustozzi, que luego de Colombia 2016 fueron subcampeones de América y ganadores de la Zona Sur de la Liga Sudamericana en este 2017 -ambas como locales-, tuvieron un segundo tiempo arrollador en el que marcaron claras diferencias.

En la primera mitad, Sebastián Corso abrió el marcador, igualó Daniel Ziraldo, pero enseguida llegó la tranquilidad con un cabezazo del fueguino Constantino Vaporaki, con el que se fueron al descanso.

La charla del entretiempo surtió efecto en Argentina, que ajustó el ataque ante un rival -tercero de África- que se refugió en su campo y apostó por el contragolpe como arma principal.

Triplete de Lucas Tripodi (Levante de España), dos goles del capitán Santiago Basile (Kimberley de Villa Devoto), otro de Vaporaki (Boca) y el restante de Ángel Claudino (Barracas Central).

Argentina había empatado 0-0 frente a la peligrosa Kazajistán en el debut, por lo que suma cuatro unidades en la tabla de posiciones.

El próximo martes 12 en el Arena Bangkok enfrentará a Tailandia (este domingo perdió 2-1 vs Kazajistán) a partir de las 9.45 en busca de un nuevo título para la era Giustozzi.

Es que desde que asumió en diciembre de 2013, la Selección argentina ha disputado once torneos (oficiales y no oficiales), llegó a once finales y ganó cinco.