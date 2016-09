Argentina es uno de los países más caros para volar

Está en el puesto 26° de un ranking que integran 75 naciones. En promedio, entre viajes domésticos e internacionales, se paga u$s21,33 por cada 100 kilómetros de vuelo.

La Argentina se ubica entre los países del mundo en los que es más caro volar. En promedio -entre viajes locales e internacionales- se paga u$s21,33 por cada 100 kilómetros de vuelo. Esto la posiciona en el puesto 26° del ranking realizado por una agencia de viajes.

Se trata de una realidad que parece afectar a gran parte de los países de la región. Sucede que Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela tienen precios similares a los de la Argentina, con números apenas por encima. Mientras en los viajes domésticos el valor promedio por cada 100 km es de u$s12,47 para los tradicionales y de u$s21,33 para aquellos low cost. En el caso de los internacionales, los costos son u$s32,74 y u$s27,92, respectivamente.

Los vuelos más caros del mundo se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, donde el precio promedio es de u$s105,7, un 400% más caro que lo que se abona en la Argentina. En el segundo puesto se ubica Finlandia, pero con valores mucho más económicos; allí el promedio es de u$s50,98; completando el top tres se encuentra Qatar (u$s50,37).

En el otro extremo de la lista se ubica India que ofrece los vuelos más económicos, con un promedio de US$ 3,26, seguida por Malasia (US$ 3,79) y Rusia en un tercer lugar (US$ 5,9), Portugal (US$ 6,73), Indonesia (US$ 6,85).

