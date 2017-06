Árbitros confirmados: Herrera dirige a Central y Vigliano a Newell’s

El árbitro Darío Herrera fue designado hoy por AFA para dirigir el partido entre Banfield y Central, mientras que Mauro Vigliano hará lo propio en Newell’s ante Lanús, partido que se jugará sin público. El programa completo de los partidos con sus respectivos días, horarios y árbitros es el siguiente: Jueves 15 de junio 21.30: Colón de Santa Fe- San Lorenzo. Fernando Rapallini. Viernes 16 de junio 17.45: San Martín de San Juan- Temperley. Germán Delfino. 19.00: Huracán- Unión de Santa Fe. Juan Pablo Pompei. 20.00: Talleres de Córdoba- Gimnasia La Plata. Silvio Trucco. 21.15: Banfield- Rosario Central. Darío Herrera. Sábado 17 de junio 14.00: Arsenal- Godoy Cruz de Mendoza. Pablo Echavarría. 16.15: Estudiantes La Plata- Belgrano de Córdoba. Andrés Merlos. 17.15: Aldosivi de Mar del Plata- Boca Juniors. Patricio Loustau. 17.15: Atlético de Rafaela- Quilmes. Federico Beligoy. 19.30: Vélez- Sarmiento de Junín. Ariel Penel. Domingo 18 de junio 14.00: Newell’s- Lanús. Mauro Vigliano. 14.45: Patronato de Entre Ríos- Tigre. Jorge Baliño. 16.15: Independiente- Olimpo de Bahía Blanca. Fernando Espinoza. 17.00: Defensa y Justicia- Atlético Tucuman. Facundo Tello. 17.15: River Plate- Racing Club. Diego Abal.

: Trying to get property of non-object inon line