Apareció en Buenos Aires la joven cordobesa que era buscada intensamente

Yasmín Varela, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el pasado jueves luego de desaparecer en la ciudad de Córdoba, apareció anoche sana y salva en la ciudad de Buenos Aires, y será trasladada esta noche a la capital mediterránea para reencontrarse con su familia. La chica se presentó en las últimas horas de ayer en la comisaría 3ra. y se encuentra en buen estado de salud, precisó el fiscal de la causa, Alfredo Villegas, quien explicó que llevaba consigo el DNI al momento de llegar a la dependencia policial. Sin embargo, el funcionario judicial no confirmó si la menor se presentó espontáneamente en la comisaría, o si fue llevada por alguien, y comentó que “una comisión de Policía de Córdoba viaja rumbo a Buenos Aires y la va a trasladar lo antes posible”. “La angustia terminó. Mi hija está bien y no veo las horas de tenerla en mis brazos”, dijo la madre Yasmín, Anabel Varela, luego de conocerse la noticia de la aparición de su hija, y aseguró que “por una cuestión de protocolo” no le permitieron viajar a buscarla. La chica había desaparecido el jueves pasado, luego de que su mamá la dejara en la puerta del colegio en el que estudiaba, en el barrio San Vicente al este de la capital cordobesa. Buscan a adolescente desaparecida en Córdoba

