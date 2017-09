Apareció Bryanna, la joven desaparecida desde el jueves pasado

“Es Bryanna, dejen que vaya a abrazarla”, dijo la madre de Bryanna Reganzani hoy, cuando intentaba salir de su casa en medio de una maraña de movileros. “Hablé con ella, dijo que me está esperando”, contó entre lágrimas.

“Fue una agonía, tenerla y darle todos los besos de todos ustedes, se los di todos juntos”, dijo la mamá más tarde. “Hoy Bryanna es la hija de cada uno de ustedes, gracias a todos. Está bien. La ví bien. Hay mucha gente que estuvo atrás de todo esto. Apareció bien, no sabemos todavía qué pasó. Lo único que hice fue darle besos y abrazos. Ella está bien. Estaba con la misma ropa. Dice que me extraño mucho, que pensó que no me iba a ver, pero está bien”.

La primera versión que circula es que la encontraron en un Mc Donnals de Flores, que pidió ayuda a una mujer, y que dijo que la habían secuestrado y que “había sido víctima de un delito”. Algunas versiones también señalan que fue trasladada al Hospital Piñeyro por personal de la comisaría 38.

Cinco cuadras separan la escuela Nuestra Señora de Lourdes, de Ciudad Madero, de la casa de Bryanna Reganzani. El 7 de septiembre, como cada jueves a las 13.45, la adolescente salió de la escuela y caminó por ese típico barrio de clase media de La Matanza con una compañera rumbo a su casa. Volvían siempre juntas. En la esquina de Pedernera y Pintos, a la vuelta del colegio, la mamá de la amiga la pasó a buscar en auto y se separaron. Bryanna siguió caminando por la calle Rivera mientras se mensajeaba con su novio por Whatsapp y le contaba sobre su día. El intercambio se cortó a las 14.07. Es lo último que se supo de ella: Bryanna, de 16 años, desapareció.

“Apenas nos dimos cuenta de que no llegaba, pasadas las dos de la tarde, nos pareció raro porque nunca se va sin avisar. Así que mi mamá salió a buscarla enseguida, pero no la encontró. A las tres de la tarde ya estaba haciendo la denuncia”, contó a Cosecha Roja Tamara, una de las hermanas de Bryanna.

Acompañada por la directora de la escuela, Miriam, la mamá de la adolescente, radicó la denuncia en la Comisaría 1º de Ciudad Madero y se inició la búsqueda, que todavía no dio indicios del paradero de la chica. “Ya estuvieron en mi casa para buscar ropa y hacer rastrillajes con perros, pero todavía no se sabe nada”, dijo Tamara.

Fuente: Cosecha Roja