Angelini: “Al socialismo le molesta que el Estado nacional esté presente en los barrios”

El diputado y presidente del Pro en Santa Fe, Federico Angelini, salió al cruce de las declaraciones de la intendenta Mónica Fein al afirmar que “al socialismo le molesta profundamente que el Estado Nacional esté presente en los barrios de Rosario, atendiendo demandas de vecinos que en los últimos años fueron olvidados por el gobierno municipal”. En tal sentido, argumentó: “Lo que la intendenta llama asistencialismo para nosotros es cercanía, y dar respuesta a demandas de necesidades que son primarias”.

“Para Fein representa un problema que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación esté cumpliendo con el otorgamiento de ayudas en un barrio de esta ciudad. Esto es lo que proponemos desde Cambiemos, que todos los niveles del Estado trabajemos a la par para llegar de mejor manera a los ciudadanos que necesiten ser asistidos. Lejos de ser un inconveniente debería ser la forma natural de hacer las cosas”, agregó.

A su vez, Angelini lamentó que “tantos años de gobierno hayan puesto a los dirigentes del socialismo en una postura tan soberbia de criticar todo lo que se hace desde afuera de su gestión como si fuera algo malo, aunque sea en beneficio de los vecinos. Rosario no es una quinta del socialismo. Semejante nivel de mezquindad nos preocupa, aunque no nos sorprende. Seguramente, si esto no hubiera sido así, estarían denunciando que las ayudas no llegaron”.

“Tenemos que estar preparados para escuchar cualquier tipo de barbaridades de acá a las elecciones, porque generar miedo y falsas acusaciones es una metodología que vienen repitiendo una y otra vez, cualquiera sea el candidato de turno”, expresó.

En relación a las ayudas otorgadas en la zona del Cordón Ayacucho, el legislador de Cambiemos indicó: “En todos los casos se dieron a partir de solicitudes de los vecinos en la delegación local de Desarrollo Social, en los operativos de Anses, Desarrollo Social y Renaper, o en El Estado en tu Barrio que semanalmente, y de manera ininterrumpida, se llevan adelante en distintos barrios de la ciudad. Cada caso particular fue previamente corroborado por trabajadoras sociales que desde hace años vienen trabajando de manera muy seria”.

“Todas las entregas de ayudas urgentes que se están llevando adelante corresponden a pedidos que se hicieron hasta marzo de este año. A partir de entonces se dejaron de tomar nuevas solicitudes para que no haya posibilidad de especulación electoral. Lo que ahora demora de 3 a 6 meses en llegar, en el anterior gobierno nacional tardaba un año y medio”, aseveró.

Finalmente, Federico Angelini enfatizó: “Que se quede tranquila la intendenta que nada tenemos que ver con las prácticas del kirchnerismo, con el que claramente, tanto ella como todo su espacio político, se sentían mucho más a gusto que con el gobierno de Cambiemos. De nuestra parte seguimos apostando a trabajar en equipo y, de esta manera, todos los días hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida los rosarinos”.