Andy Murray avanza a octavos de final en Australia

El escocés Andy Murray, número uno mundial, pasó a octavos de final del Abierto de Australia tras ganar este viernes en Melbourne al estadounidense Sam Querrey (32º) en tres sets, por 6-4, 6-2, 6-4.

Con esta victoria, Murray puede sentirse más seguro, tras torcerse el tobillo en el partido anterior ante el joven ruso Andrey Rublev.

“Ha ido realmente bien. Me dolía ayer y todavía un poco esta mañana, pero va bien. He dudado un poco en algunos juegos, pero después a partir del final del primer set pude moverme muy bien”, dijo el viernes.

Murray dominó claramente desde el fondo de la pista y nunca estuvo en peligro en las dos horas de partido.

“El inicio fue un poco difícil. Sam sacaba bien y tenía sus opciones. Tuve una bola de break con 4-3. La salvé y la dinámica se puso de mi parte”, dijo el número 1 mundial.

El escocés, que busca obtener su primer título en Melbourne Park tras haber perdido en la final cinco veces, se medirá en octavos al alemán Misha Zverev (50º), el hermano de la gran promesa germana, Alexander Zverev.

Murray es todavía más favorito para ganar el título en este torneo después de la derrota el miércoles por sorpresa del serbio Novak Djokovic, campeón seis veces en el Abierto de Australia y número 2 mundial, que cayó en la segunda ronda contra el uzbeko Denis Istomin, 117º del mundo.

“Para mí, no cambia nada salvo que llegue a la final, porque no juego contra Djokovic en la tercera o la cuarta ronda. Así que no me preocupo por ello. Obviamente, si luego llego a la final, tendrá un efecto. Muchas de las veces que he llegado a la final aquí me enfrenté a él”, señaló el escocés sobre la caída de Djokovic, al que arrebató el número 1 de la ATP en noviembre. También cumplió en esta ronda el campeón de 2014 en

Australia, el suizo Stan Wawrinka, cuarto del mundo y que tuvo que esforzarse para superar al serbio Viktor Troicki, 35º del ránking, por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (9/7).

Wawrinka jugará en los octavos contra el italiano Andreas Seppi, que se deshizo del belga Steve Darcis con un 4-6, 6-4, 7-6 (7/1) y 7-6 (7/2).

Resultados de la quinta jornada del Abierto de Austrialia:

Individual masculino – Tercera ronda:

Andy Murray (GBR/N.1) derrotó a Sam Querrey (USA/N.32) 6-4, 6-2, 6-4

Mischa Zverev (GER) a Malek Jaziri (TUN) 6-1, 4-6, 6-3, 6-0

Stanislas Wawrinka (SUI/N.4) a Viktor Troicki (SRB/N.29) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (9/7)

Andreas Seppi (ITA) a Steve Darcis (BEL) 4-6, 6-4, 7-6 (7/1), 7-6 (7/2) Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) a Jack Sock (USA/N.23) 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (8/10), 6-3