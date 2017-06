Analizan denunciar a Schiappa Pietra

Hace poco más de un mes que María de los Ángeles Paris murió esposada dentro de la comisaría 10ª. En todo este tiempo la causa parece no haber avanzado. La familia evalúa denunciar al fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra por las fallas en la investigación.

Desde el primer momento la familia de María de los Ángeles quiso presentarse como querellante. El trámite no se concretó hasta este jueves. En estos días, los familiares también supieron que el cuerpo no se preservó para hacer otra autopsia. “El forense del Instituto Médico Legal (IML) reconoció que no tenía los elementos para preservarlo. Pedimos una reautopsia, presentamos nuestra perito y también que se lo envíe al Instituto Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación”, dijo Enrique Font, abogado de la familia.

Este jueves, el abogado y los familiares se reunieron con la fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci. La funcionaria se comprometió a estudiar las medidas propuestas. Además de una nueva autopsia, pidieron que se le saque la investigación a la Policía provincial y se la pase a la Federal, que entrevisten a todos los testigos y que se terminen de hacer todas las pruebas que faltan, como el examen toxicológico y el de ADN.

María de los Ángeles murió dentro de la comisaría 10ª, esposada y encerrada dentro de un cuarto. La Policía dio su versión oficial y dijo que la mujer estaba desequilibrada y que la encerraron para “preservarla”. Por las cámaras y lo que contaron las personas que estaban en la zona se supo que la entraron a la fuerza dos veces a la comisaría y que a las 22.30 de ese miércoles 3 de mayo, la Policía llamó a médicos del Sies para que comprobaran que estaba muerta.

El “desequilibrio” de María de los Ángeles volvió a ser el eje de la información que dieron ayer los voceros de la Fiscalía. Como novedad, las fuentes judiciales indicaron que habían dado con la mujer que manejaba el taxi en el que se subió María de los Ángeles a las 19.30 en Pueyrredón y Santa Fe. El relato, dijeron desde la Fiscalía, coincide con “otros testimonios ya tomados”.

La Fiscalía comprobó el estado alteración de la bibliotecaria, pero todavía no lograron reconstruir como llegó María de los Ángeles a la seccional de Darragueira al 1100. El recorrido que hizo la docente, a más de un mes, no se sabe. Una de las medidas que pidió la fiscal es analizar las cámaras de seguridad de los lugares donde la vieron los testigos.

El fiscal que tuvo la causa hasta la semana pasada cuando salió el resultado de la autopsia en el que se descarta una muerte violenta fue Luis Schiappa Pietra. Para el abogado de la familia no cumplió con el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas.

“En la primera reunión que tuvimos se comprometió a seguir con el protocolo internacional. Demoró la constitución de querellantes, no controló que se haga correctamente la autopsia, lo que hace que se dificulte la reautopsia porque no se preservó cuerpo como corresponde. Todo esto es responsabilidad del fiscal, por eso estamos evaluando presentar una denuncia ante la Auditoria General de Gestión del MPA”, dijo Font.

La familia quiere “una respuesta para quienes tuvieron responsabilidad en lo que le pasó a María de los Ángeles”, pero tendrán que esperar hasta la semana para poder ser parte de investigación.

Para enterarse de la causa

Familiares de María de los Ángeles Paris, Amsafé Rosario, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y el abogado de la familia, Enrique Font, darán este viernes a las 10 una conferencia de prensa en la sede del gremio docente ubicada en Catamarca 2330. En dicha jornada, plantearán los reclamos y medidas que presentaron este jueves en la reunión que mantuvieron con la fiscal de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci, sobre la causa de muerte de la docente.