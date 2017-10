Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel en Rosario

Los artistas españoles Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel llegarán a Rosario el próximo fin de semana para brindar dos funciones de su show El gusto es nuestro. Los conciertos locales se enmarcan en una extensa gira con la que los afamados intérpretes celebran 20 años de esa reunión que lleva más de 30 conciertos y 500 mil espectadores.

La gira contempla más de una docena de conciertos en Argentina que ellos mismos definen como “una exaltación de la amistad”.

“Decidimos festejar el aniversario arriba del escenario y cantando porque seguimos siendo amigos”, expresó Aná Belén durante una rueda de prensa en Buenos Aires.

Por su parte el catalán Joan Manuel Serrat aportó que la vuelta del espectáculo donde el cuarteto recrea y comparte hitos de sus respectivas trayectorias: “Es posible gracias a la amistad entre nosotros y con la gente”.

La serie de recitales argentinos con la que El gusto es nuestro pondrá fin a la salutación por dos décadas de aquella travesura de juntarse, comenzó en España (donde tuvo 14 fechas entre junio y octubre del año pasado) y se replicó en México, Colombia y Chile.

En Argentina los recitales comenzaron con cuatro fechas en el estadio Luna Park los días miércoles, viernes y sábado pasados, teniendo la última presentación anoche. Luego los artistas viajarán a Córdoba donde tocarán el miércoles y llegarán a Rosario con dos funciones viernes y sábado.

A lo largo de cada presentación se escuchan versiones de clásicos como “Hoy puede ser un gran día”, “Solo pienso en ti”, “Cantares”, “Mediterráneo” y “Contamíname”, entre más.

“Se trata de canciones que siguen teniendo vigencia. Algunas lamentablemente”, comentó Belén, mientras que el rockero Miguel Ríos aportó: “Algunas han quedado obsoletas por benevolentes porque en estos 20 años se ha profundizado la injusticia: Hay ricos más ricos y pobres más pobres”.

Si bien la conferencia de prensa giró en torno a la gran seguidilla de conciertos, las controversias por la independencia de Cataluña y los cuestionamientos de Serrat al referéndum ocuparon buena parte de la charla. “Estoy viviendo esta situación con gran preocupación y estamos ante un momento complicado para el que no tenemos un manual de instrucciones”, supo decir quien, el sábado por la noche, en el marco del tercer concierto en el Luna Park, a horas del referéndum, dijo: “No voy a entrar a comentar lo más mínimo del asunto. Es una historia que no ha de tardar mucho en avanzar hacia su solución. Eso será lo que se hable. Y eso será lo que hay que pedirles a los actores, cuando no autores, de este conflicto”.

Por otro lado, consultados acerca de la situación local atravesada por la desaparición de Santiago Maldonado, Ana Belén tomó la palabra y consignó conmovida: “Es tremendo que haya una desaparición, es desolador. Hay cosas que uno piensa que no se van a repetir en la vida, pero lamentablemente se repiten”.

Reconocimiento

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el marco del 70 aniversario de la Facultad de Humanidades y Artes (FHyA), le entregará el título de Doctor Honoris Causa a Joan Manuel Serrat. El autor de temas como “Mediterráneo” y “Algo Personal” entre tantas obras, recibirá de manos del rector Floriani el título aprobado por el Consejo Superior de la Universidad en agosto. El acto tendrá lugar el sábado al mediodía, en el Teatro La Comedia (Mitre 958).

Funciones

El gusto es nuestro podrá disfrutarse en dos funciones: el viernes y el sábado, a partir de las 21.30, en el Salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario.