Amor de oficio: se casaron y proyectan su propio emprendimiento familiar

Para cualquier desprevenido, el casamiento de Daniela de 24 años y Leonel, de 23, en el Centro Municipal de Distrito (CMD) Noroeste pudo haber pasado como uno más de los tantos que a diario se celebran en las oficinas del Registro Civil. Sin embargo, estos jóvenes que formalizaron su historia de amor también representan un ejemplo concreto de superación personal a partir del acompañamiento de las políticas sociales del gobierno provincial y municipal.

A pesar de su juventud, Daniela y Leonel son pareja hace una década y tienen dos hijas de 6 y 3 años. Tuvieron una adolescencia complicada por los entornos en los que les había tocado crecer y vincularse. Pero a partir de ingresar al Nueva Oportunidad lograron reencausar sus vidas.

“Hace 10 años que estamos juntos y teníamos algunas dificultades, en nuestras vidas y en la pareja, pero a partir de sumarnos al Nueva Oportunidad, aparte de lo que aprendimos, pudimos unirnos un poco más y sobrellevar nuestros problemas”, contó emocionado el flamante esposo.

Una historia de amor, esperanza y trabajo

Leonel y Daniela son parte de los más de 4.500 jóvenes rosarinos que participan del programa Nueva Oportunidad, en su caso en los cursos de cocina. “Ahora nuestra idea es poder poner nuestro propio microemprendimiento, tener un local familiar y que cambien nuestras vidas también”, expresó Daniela con una sonrisa de oreja a oreja, aferrada a su ramo de flores blancas confeccionado por personal de la Dirección de Parques y Paseos.

“Para nosotros el Nueva Oportunidad también es parte de nuestra familia”, afirmó emocionado Leonel y no era para menos: sus compañeros de cursos estaban allí para acompañarlos en ese momento único y arrojarles arroz al salir a la explanada. Ritual que también quedó inmortalizado en las fotos que otros jóvenes, en este caso del barrio Santa Lucía, tomaron con sus cámaras y les obsequiarán a los novios. No fueron simples aficionados, sino también egresados de cursos de fotografía del Nueva Oportunidad, que hicieron de este oficio su medio de vida.

“En el Nueva Oportunidad descubrí las cosas que me gustan hacer, cada día aprendo más y me sigue gustando como el primer día. Hoy lo que más me gusta es estar en familia”, afirmó el joven marido y ya visiblemente emocionado tras dar el sí, confesó: “Estoy muy alegre y contento, es como mariposas en la panza lo que siento”. De allí, se trasladaron a un Centro de Convivencia Barrial, donde los esperaba un festejo donde el catering también fue obsequio de otros jóvenes que, como Daniela y Leonel se capacitaron para encontrar un oficio que les permita concretar su proyecto de vida.

“Para cualquier joven es muy difícil encontrar un camino solo, por eso trabajamos para encontrar junto a ellos una salida a esta sociedad tan difícil, donde a veces no hay vivienda, trabajo, y posibilidad de construir un proyecto de vida”, indicó Luciano Vigoni el coordinador provincial del programa.

“La esencia del Nueva Oportunidad se asienta en encontrarle un sentido profundo a lo colectivo, y el amor tiene que ver con eso: con cuidar, registrar y compartir la cotidianidad con un otro desde la solidaridad y el respeto”, finalizó el funcionario provincial.

Acerca del programa Nueva Oportunidad

El programa Nueva Oportunidad es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, enmarcado en el Plan Abre, y tiene por objetivo un abordaje integral de jóvenes de entre 14 y 30 años en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida.