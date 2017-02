Amistosos con todas las luces entre leprosos y sabaleros

“La idea es tomarlo como si fuera un partido oficial”. Esa es la premisa que se escuchó ayer en la reunión por el tema de seguridad que se realizó por la mañana en la sede de Gobernación para el partido entre Newell’s y Colón que se jugará el sábado a las 18.15 en el Coloso del Parque, con ambas parcialidades.

En la reunión que encabezó el coordinador de competencias deportivas y espectáculos masivos, Diego Maio, se determinó que se realizará un operativo con 420 efectivos y se le otorgarán 3.500 generales a los hinchas de Colón que se venderán en Santa Fe a un costo de 150 pesos.

En reciprocidad, el sábado 18, cuando la Lepra se presente a jugar en el estadio Brigadier López, los hinchas leprosos tendrán a disposición 3 mil generales y 500 plateas.

“Fue una reunión muy buena, sin puntos de conflicto sobre los temas tratados. Es un primer paso para volver a tener hinchas visitantes”, afirmó Maio.

Los hinchas leprosos podrán comprar sus entradas desde este jueves, a precios accesibles tanto para socios como para no socios. Y el único sector que no estará habilitado es la platea de la Visera.

La idea de la dirigencia leprosa es utilizar estos amistosos para recaudar algo de dinero, no sólo con la venta de entradas, sino además con el cobro de las cuotas atrasadas de muchos socios que, como sucede habitualmente, al no haber fútbol no pagan. Por eso se pedirá para el ingreso tener la cuota de enero paga.

Otro punto interesante tiene que ver con la televisación. El partido irá para todo el país por la señal Espn 2, que tiene preparada una trasmisión especial que arrancará una hora antes del encuentro. Si bien sorprende tal cobertura para un amistoso (en realidad será similar en la revancha en Santa Fe), la realidad es que Espn es una de las cadenas que intentará quedarse con la televisación del fútbol argentino y este cotejo será utilizado como prueba en materia de cámaras.

Los equipos no recibirán un pago por la televisación, pero se quedarán con todo lo recaudado por la estática, Newell’s en el Coloso y Colón en el Brigadier López.

El fútbol ya tiene fecha de regreso, 3 de marzo; pero Newell’s y sus hinchas comenzarán a vivirlo este sábado a las 18.15 en un amistoso ante Colón que tiene pinta de partido oficial.

Venta de entradas

Los hinchas leprosos podrán comprar sus entradas este jueves en el Parque Independencia. El horario será de 13 a 20 y los valores son: generales socios, 50 pesos; no socios, 100; plateas socios, 100; no socios 150 pesos.

La venta continuará este viernes de 13 a 20 y el sábado de 10 a 17, ya que las ventanillas se cerrarán una hora antes del inicio del cotejo por pedido de los organismos de seguridad.

En tanto, los socios deberán ingresar con cuota de enero, la que podrán pagar en los horarios habituales en Atención al Socio o el sábado en las boletarías habilitadas hasta las 17.

“Si digo que no miramos la tabla es mentira”

Facundo Quignon llegóp con poca chapa al Parque, pero enseguida quedó claro que podía ser una pieza importante para la estructura de Osella. Y lo fue, ya que pasó a formar parte del circuito de juego del equipo y es clave a la hora de presionar arriba.

Con el regreso del fútbol con fecha cierta, el mediocampista cuya opción de compra es de 2,2 millones de dólares, habló en conferencia y confesó que la ilusión de pelear por el título es inevitable.

“Los trabajos de Mar del Plata quedaron lejos, pasaron muchos días, así que los amistosos vienen bien para entrar en ritmo”, señaló Quignon, de cara al cotejo ante Colón del sábado a las 18.15.

Justamente este partido con el sabalero para los jugadores no es un amistoso más. “Se deja de lado que es un amistoso por el hecho de que se juega con gente y se televisa, lo vamos a tomar con la seriedad que se debe”, confesó.

Newell’s es escolta de Boca junto a San Lorenzo y si bien el objetivo no era pelear el título, hoy es difícil bajar la ansiedad de la gente. “Cuando empezó el torneo, la idea era ir de a poco y sumar puntos y seguridad. Si digo que ahora no miramos la tabla es mentira, hay que ir partido a partido pero ojalá lleguemos con chances de pelear el título”, confió.

A la nhora de hacer un análisis de estos primeros meses en el Parque, donde logró la continuidad que no tuvo en San Lorenzo, el mediocampista se mostró feliz. “Lo bueno es que estoy teniendo ritmo y continuidad, eso me da más confianza dentro de la cancha. Me siento bien, estoy contento con el club, la gente y la ciudad, con muchas ganas de jugar”, concluyó.