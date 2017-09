Amia: Bonadio unificó dos causas contra Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio unificó hoy las causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia y por “traición a la patria”.

Bonadio resolvió la unificación de las dos investigaciones luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara indagar a la ex mandataria y a otros acusados por encubrimiento.

Por lo pronto, la causa quedó a cargo también del fiscal federal Eduardo Taiano, puesto que éste venía interviniendo en el expediente por traición a la patria.

La semana pasada, el fiscal Pollicita había pedido la indagatoria de la ex presidenta y del ex canciller Héctor Timerman, además de otros doce imputados, en la causa que se inició con la denuncia del fiscal Nisman en enero de 2015 por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la mutual judía.

La causa por traición a la patria se inició en agosto de 2016 con la denuncia realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y luego la de Nisman se acumuló por conexidad en el juzgado de Bonadio.

Ahora, el magistrado decidió unificar las causas para que tramiten en una sola y luego tendrá que resolver si cita a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados.

Pollicita también solicitó que sean indagados otros 14 imputados entre los que figuran Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, el líder del partido Miles, Luis D Elía; el ex efe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.

El pedido de indagatorias a Bonadio incluye a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el entonces segundo de la ex Side Juan Martín Mena; el ex juez y abogado Héctor Yrimia, y Luciano Clement, Holger Martinsen, la abogada Susana Ruiz Cerutti, Eduardo Zuain y el supuesto espía inorgánico Allan Bogado.

Pollicita, el mismo fiscal que había impulsado en 2015 la denuncia tras la presentación de Nisman, consideró que existió “un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la Amia, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina”.

El plan, según el fiscal, fue “orquestado y puesto en marcha” por la ex presidenta y demás acusados y lo hicieron a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el tema AMIA, un “instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal”.