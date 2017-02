Amen 3.0, discriminación y caos barrial: una cuestión de límites

Es domingo, pero en Rosario muchos parroquianos católicos no van a la iglesia. Ahora se usa el Amen 3.0, los curas saben usar las redes sociales, diseñar sus webs, chatear y pedir oraciones online sanagustin.org/elpilar/index.php. El Vaticano fue innovador en la temática vatican.va. Pero navegando me encuentro con esta base de datos con más de 25.800 registros de cultos autorizados por el gobierno mrecic.gov.ar/registro-nacional-de-cultos-0. Quizás estaba discriminando información (bastante) de muchas religiones virtuales. Miro a un costado y decido cambiar a Qwant qwant.com. Es un nuevo buscador anónimo para buscar mensajes en redes sociales, para que me brinden una visión distinta sobre las noticias de abusos sexuales en la Iglesia qwant.com/?q=iglesia%20abuso%20sexual&t=all. Pero, como conclusión: más sometimientos, el medio sin fines humanitarios, uso de la red para la pedofilia. Mejor este buscador que bloquea contenido sexual para niños bunis.org/. Sigo censurando: no encuentro la brújula.

Pareciera que usamos los medios para buscar lo que queremos, sin importar el cómo ni el porqué, y ni siquiera medimos las consecuencias. Como el famoso militar ruso que paró su helicóptero esta semana en una ruta de Kazajistán, sólo para preguntar a un camionero dónde quedaba una ubicación. Imagino un: “Eh pibe, ¿donde está…?”, mientras le volaba la peluca al pobre conductor bit.ly/2lsG7o2.

Quienes detentan el poder parecieran “autoinvitarse” al racismo, aumentar las diferencias: el gobierno británico desde esta semana no permite a los menores de Siria ingresar sin sus padres al país bit.ly/2lVSLbJ. En EE.UU. los albañiles siguen construyendo el muro con México, y por casa ni te cuento –me cuenta Roberto–, que estaba yendo el sábado a comprar el diario en Junín y Provincias Unidas cuando policías comenzaron a disparar a una corte fúnebre llevando los restos de Kevin, de 16 años. No sabemos los porqué, pero volvemos al principio. El lunes compartimos la noticia online y a desayunar tranquilitos sin culpas elciudadanoweb.com/unos-15-patrulleros-irrumpieron-cortejo-funebre-de-joven-asesinado/.

Los rankings obligan a dejar en segundo lado otro dato, obligan a sentirse distinto. Y resulta que encima PornHub, el sitio porno gratuito, nos avisa que estamos en el Top 20 bit.ly/2lfTQfk. Todo es cuantificable ahora, todo puede recortarse y pegarse, organizar en principales y últimos; lo mismo para las búsquedas en internet y esta nota. No dejemos de olvidar lo que se viene: internet de las cosas. Poder cuantificar y rankear cómo soñamos con una almohada IoT en la feria CES 2017 más grande de tecnología ces.tech. Las cosas pueden medirse, son objetos con límites y ahora conectados que podrán ayudar a discriminar, y dividir para triunfar sin límites, como la red que nos puede ayudar a pensar sin ser diferentes y sin estar tan controlados. Así nos lo enseña Richard Stallman stallman.org. El fundador del software libre va por el intercambio sin copyrights, horizontal gnu.org/. Pero el futuro es incierto: esperemos que sin racismo, al menos en el barrio.

* Especialista en búsquedas de información en internet y buscadores. Fundador de Search Engine Hacks, busquedas.net, IHR Human Search Engine