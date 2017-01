Alquileres y servicios, un problema para los consumidores

La asociación de usuarios y consumidores Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) dio a conocer el informe anual de reclamos, en el cual se ubicaron al tope los servicios públicos y los alquileres. En el año anterior, 2015, había sido la telefonía fija lo que había acumulado mayor cantidad de reclamos de los rosarinos.

Garantías, incumplimientos contractuales varios, telefonía celular y autoplanes tuvieron un aumento en el nivel general de reclamos recibidos por el Cesyac. El año pasado se incrementaron las consultas y trámites por servicios públicos en general, y particularmente en electricidad y gas natural, ello debido, según informaron desde la ONG, a “los tarifazos y la necesidad de tramitar la tarifa social por parte de muchos sectores de usuarios”.

En la asociación civil las consultas y reclamos abordaron 20 temas, de los cuales los problemas con garantías acumularon un 11 por ciento de las presentaciones, en tanto que el servicio eléctrico y los contratos alquileres, un 10 por ciento cada uno.

“Estos reclamos no contabilizan los trámites de tarifa social que hemos realizado a usuarios que se acercaron a nuestra sede, que principalmente fueron jubilados que no usan internet o no quisieron llamar al 0800 que se habilitó para eso”, explicó Juan Marcos Aviano, director ejecutivo de la ONG, al ser consultado por el perfil de consumidores que se acercan a la entidad.

Aviano destacó que jubilados, matrimonios jóvenes y consumidores de nivel socioeconómico medio fueron los principales perfiles que se acercaron a la entidad o se comunicaron a través de correo electrónico o redes sociales.

En tanto, del informe se desprende que el 58 por ciento de los reclamos fueron atendidos en la sede: el 24 por ciento vía correo electrónico, y el 18 por ciento por redes sociales.

“Hoy el consumidor de menos de 50 años casi ni se acerca a nuestra sede. Resolvemos el trámite por las vías electrónicas, y la atención está muy centrada en personas adultas mayores que no utilizan las nuevas tecnologías de información y comunicación”, explicó Aviano.

“En 2016 vimos mayor preocupación y ocupación de los ciudadanos en sus temas de consumo, y ello se reflejó en mayor cantidad de reclamos. Con la cuestión tarifaria muchos empezaron a leer sus boletas y atender más sus cuestiones cotidianas. Esperamos que este año sea de mayor reflexión aún, y entendamos que el reclamo es necesario, aunque a veces sea tedioso realizarlo”, continuó.

Y concluyó: “No hay que seguir con la cultura de la queja, sino con la de reclamo. El 90 por ciento de las demandas siguen siendo a favor del consumidor, ya que si tiene elementos de prueba tienen que corregir el problema”.

Caminos para reclamar

Cualquier usuario puede acudir al Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria –la formalización la debe hacer el titular de un contrato o servicio por sí mismo o a través de un representante– a través de distintas vías. Estas son

Cesyac: Balcarce 1793, de lunes a viernes, de 9 a 14.

Página web: www.cesyac.org.ar

Telefono: 0800-666-1518, de 8 a 20.