Alesso no se guardó nada contra Macri y ratificó el paro del 6 y 7

La secretaria general de la Ctera nacional y de Amsafé provincial, Sonia Alesso, aseguró este martes que los docentes no van a ceder “ante ningún disciplinamiento” por parte del gobierno y volvió a reclamar que se abra la paritaria nacional para discutir salarios y condiciones de trabajo.

La líder sindical volvió a cuestionar al gobierno de Mauricio Macri y recordó que “la última vez que dialogamos con (el ministro de Educación) Esteban Bullrich fue el 3 de enero, cuando encima tuvo una actitud negativa”. También criticó la campaña de los “voluntarios” en las redes sociales contra el paro nacional convocado para el 6 y 7 de marzo.

En una nota publicada en La Garganta Poderosa, Alesso sostuvo que “una vez más el gobierno intenta mostrarnos a los docentes como los enemigos de la educación y, si bien estamos acostumbrados a este tipo de amedrentamientos, nos siguen sorprendiendo los recursos de los que se valen. Ahora, con este supuesto voluntariado que sugieren, como si fuera una posibilidad viable para reemplazarnos y no una violenta campaña orquestada desde los call centers y pagada con fondos públicos”.

La líder de Ctera también cuestionó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: “Mientras soportamos frases como «Ninguna maestrita me va a torcer el brazo», sufrimos amenazas y pinchaduras de teléfonos, porque intentan echarle nafta al fuego y porque realmente creen que pueden evadir el conflicto, mediante la estigmatización de los docentes”.

A una semana del primer paro docente del año a nivel nacional, la líder gremial dijo que “será imposible arribar a una solución sensata” si la Nación no convoca a la paritaria del sector. “Se niegan a reconocer que no llegamos a fin de mes y que no podemos pagar los pasajes de viajes largos, ni los guardapolvos, ni los útiles, en medio de este tarifazo brutal. Ya no se aguanta. Cada día hay más chicos en los comedores escolares de los conurbanos, al mismo tiempo que les arrebatan las becas a muchísimos pibes que, como consecuencia, deben dejar la escuela”.

En otro tramo de su escrito, Alesso asegura que “el gobierno nacional pretende llevarnos a una realidad que atrasa 20 años, provocando malestar en el gremio y forzando la votación del paro, resuelto en asamblea luego de muchísimos debates. Por eso, no sólo estamos preocupados por la cuestión salarial, sino también por el sostén de las escuelas, dado que buscan mercantilizar la educación, sin pensarla en términos igualitarios, ni igualadores, entre quienes tienen a su disposición todos los elementos materiales o simbólicos y quienes llegan al aula en condiciones precarias, incluso con la necesidad de comer”.

La dirigente de Ctera y Amsafé criticó con dureza al ministro de Educación de la Nación por la negativa a abrir la discusión con los docentes en paritarias: “Si esta gestión tuviera al menos un poco de sensibilidad social y esa capacidad de escuchar que tanto invoca, convocaría a paritarias. Sin embargo, la última vez que dialogamos con Esteban Bullrich fue el 3 de enero, cuando encima tuvo una actitud negativa. Y por eso, no por capricho, trazamos un plan de lucha”.

Alesso ratificó las medidas de fuerza lanzadas por Ctera la semana pasada: paro nacional el lunes 6 y martes 7 de marzo con una marcha de todos los gremios docentes en Buenos Aires. Además, el miércoles 8 los sindicatos participarán en forma activa de las movilizaciones por el Día de la Mujer, en el marco del Paro Internacional de Mujeres. La semana siguiente habrá reuniones con padres, radios abiertas y abrazos a las escuelas de todo el país. Y luego se lanzará un Foro en Defensa de la Educación Pública, que reunirá a todas las provincias.

“Si aún así no hubiera respuesta, volveremos a encaminar entonces una marcha federal con columnas que partirán de cada extremo del país, para converger en Plaza de Mayo, acompañados por los estudiantes, las familias, los universitarios y los sindicatos”, adelantó Alesso. “Pues realmente es de necio no ver esta dolorosa realidad que afronta cualquier docente”.

Por último, la dirigente gremial señaló que “el Estado tiene que respetar la dignidad de nuestra pelea, que no cede a ningún disciplinamiento, ni ante el poder, ni ante los siniestros que padecemos, ni ante todo su desprecio”. Y concluyó: “En algún momento deberán entender que los maestros no tenemos precio”.

Retoman paritaria en Santa Fe y se espera una oferta concreta

En Santa Fe, el gobierno y los docentes retoman la negociación paritaria a partir de las 9 en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Los gremios docentes esperan que hoy haya una oferta concreta por parte del Ejecutivo. Y ya avisaron que no están dispuestos ni siquiera a considerar propuestas como la de la provincia de Buenos Aires, donde se ofreció un aumento salarial del 18 por ciento en cuotas.

Tanto los docentes públicos de Amsafé como los privados del Sadop consideran que el incremento debería rondar el 35 por ciento en base a la inflación que midió la provincia durante 2016 (32,9 por ciento) pero además para recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado.

En tanto, los estatales de ATE y UPCN continuarán sus negociaciones mañana con autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Gobierno. Se espera –según anticiparon los protagonistas la semana pasada– que en la reunión de mañana haya una propuesta salarial concreta por parte del Poder Ejecutivo.