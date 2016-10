Alerta por mancha en el río

El hundimiento de un barco remolcador en las aguas del río Paraná el último sábado, en el límite entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, trajo preocupación en la zona por la aparición de una mancha tóxica –de unos cincuenta metros– de combustible y aceite que obligó a cortar durante varias horas el suministro de agua potable en la última localidad, ya que las bocas extractoras se encontraban a pocos metros de donde ocurrió el hecho. En el caso trabajó personal de Prefectura Naval Argentina, que desestimó que se tratara de una mancha de petróleo, tal como trascendiera a primeras horas de ayer.

El barco, llamado “Don Pancho MG”, se hunde por causas que se están investigando en una zona que es jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo y que está a unos 400 metros del límite con Fray Luis Beltrán. Es un área pública, abierta a los pescadores, porque hay una bajada que facilita esa actividad. Antes pertenecía a Cerámica San Lorenzo. A la izquierda está el muelle de Molinos Río de la Plata y a la derecha hay una guardería.

La intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, contó que el barco se hundió a pocos metros de la toma de agua que tiene la planta potabilizadora de la ciudad. “La mancha se ve, lo importante es que fue bajando y la preocupación nuestra fue que, además de perjudicar al río y la ecología, nosotros tomamos esta agua”, destacó.

“El impacto ambiental es importante y también es un problema importante para nosotros en particular. Lo que algunos vecinos pudieron contar es que se escuchó una explosión y que como consecuencia de la misma este barco está hundido. Estamos hablando de un barco remolcador, importante y de bandera nacional, pero no estamos hablando de los grandes barcos que transportan cereal”, añadió la jefa comunal.

Lo que se derramó

Por su parte, el jefe de la delegación San Lorenzo de Prefectura Nacional, Walter Álvarez, explicó que el hundimiento del remolcador “se encuentra controlado”. “No hubo derrame de hidrocarburo y el material flotante fue contenido en superficie por un doble sistema de barrera de contención. Se iniciaron las tareas administrativas de rigor y hay personal que está controlando las 24 horas que no haya ningún tipo de contaminación”, remarcó.

“Este buque no trabaja con petróleo y funciona con gasoil. El combustible que tenía a bordo era para consumo propio y para el buque en operaciones. Este barco llegó de Rosario el 5 de octubre y desde ese momento al sábado que se hundió no navegó. Hoy (por ayer) temprano hicimos un patrullaje y no observamos nada. Igualmente como prevención en las tomas de agua de Beltrán se colocaron más barreras para lo que puede ser combustible. El gasoil, que es liviano, flota en la superficie, no se hunde, y las tomas de Beltrán tengo entendido que están profundas”, siguió.

“Ninguna afectación”

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas (Assa), Guillermo Lanfranco, dijo que la mancha no había provocado ninguna “afectación”, aunque aclaró que están “en alerta”. La empresa posee dos tomas de agua de río en la zona: una en Granadero Baigorria cerca del puente Rosario-Victoria y otra a la altura de Arroyito.

El Acueducto Gran Rosario comienza desde hoy a abastecer de agua potable a La Florida y Alberdi

Tal como ocurrió días pasados con la zona noroeste de la ciudad, esta semana se dará el último paso para la completa puesta en marcha de la primera etapa del Acueducto Gran Rosario, ya que comenzará a abastecer de agua potable a los barrios La Florida y Alberdi. Así, la zona norte de la ciudad dejará de recibir el suministro desde la antigua planta de barrio Arroyito.

La operación de todo el sistema del Acueducto Gran Rosario comenzó con la puesta en marcha, en septiembre del año pasado, de la planta potabilizadora que desde ese momento provee agua a Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. Luego se sumaron los barrios del noroeste Lomas de Alberdi, Nuevo Alberdi Oeste, Cristalería, Celedonio Escalada y Zona Cero.

La singularidad de contar con una nueva planta potabilizadora implica modificaciones en el funcionamiento de redes maestras y distribuidoras, dado el incremento de presiones y caudales en grandes sectores de la ciudad.

Por esta razón, hoy se realizarán trabajos de “purgado” sectorizado de las redes para eliminar obstrucciones y minimizar la posible turbiedad, teniendo en cuenta que el nuevo sentido de circulación del agua ocasionalmente provocará el movimiento de sedimentos inocuos que pueden acumular los conductos.

Las tareas de limpieza de cañerías se harán hoy entre las 5 y las 10 de la mañana, período en el que podrá verse agua saliendo de bocas de hidrantes en algunas esquinas de Alberdi y La Florida, situación que no se extenderá más allá del horario previsto de trabajo.

El principal punto de purgado de cañerías estará ubicado en bulevar Rondeau entre Vila y Uriarte, donde se interrumpirá la circulación vehicular por el carril lento mano al centro, en el horario citado.

También eventualmente podrán registrarse fugas de agua potable en las cañerías, por lo cual Aguas Santafesinas dispondrá de cuadrillas especialmente dedicadas a la reparación correspondiente.