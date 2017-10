Alerta por aumento de pobreza y crisis de empleo en Villa Gobernador Gálvez

En Villa Gobernador Gálvez se viven momentos críticos como consecuencia de los despidos y la falta de generación de nuevos empleos. Alberto Ricci, intendente de la localidad, explicó que no sólo preocupa los 65 despidos de la empresa Unilever –que están frenados por el Ministerio de Trabajo tras dictar la conciliación obligatoria–, sino que el trabajo informal mermó y todos los días le van a golpear las puertas de su oficina con un currículum debajo del brazo. “El 70 por ciento de la población vive de un salario y el sector que tiene un trabajo informal viene todos los días a pedirme, aunque sea, para barrer la calle por un contrato”, aseguró.

Ricci explicó que hay otras empresas en crisis y ninguna de ellas está tomando personal. “Hace unos meses la clínica Masa dejó sin trabajo a 55 empleados. Allí se atendían unos 4.500 pacientes de distintos gremios, junto con afiliados de Pami de Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo”, detalló.

Y enumeró que el conflicto siguió con la industria jabonera de Unilever, mientras que Metal S.A, otra de las empresas metalúrgicas que corre riesgo de perder a 60 empleados, ya no se le adjudican obras públicas y tampoco aparecen privadas. “Depende que se adjudiquen las licitaciones para seguir manteniendo el personal”, explicó el intendente de Villa Gobernador Gálvez.

Pero lo que más sorprende es el aumento de la pobreza. “El comedor El Triángulo, que en enero del año pasado asistía a 250 personas, hoy brinda 650 raciones diarias. No tenemos más capacidad”.

En ese marco, el funcionario explicó que están trabajando para apoyar a las industrias locales, junto con el gobierno provincial y el ministerio de la Producción.

“Trabajamos codo a codo para que no se caigan las industrias pero las empresas multinacionales tienen otra mirada, que según dicen se los torna imposible llegar a mantener los puestos de trabajo”, dijo Ricci.

En referencia a la salud, el intendente de Villa Gobernador Gálvez contó que hay 14 centros de atención primaria y se incrementaron las consultas en el último año.

“Tenemos que pensar en el pueblo, no en las diferencias políticas, ese es el camino que nos queda a los argentinos”, remarcó Ricci.

Sin indicadores de cambio

“En Villa Gobernador Gálvez hay una presencia fuerte que es la industria metalmecánica y la cárnica. Los dos sectores no venían muy bien. Desde mitad de año estamos en una meseta, es decir, que no sigue cayendo pero no se recuperó”, dijo Diego Tarling, presidente de la Asociación de Comercio e Industrial local.

Tarling explicó que el sector carrocero se ve afectado ya que ingresan carrocerías de Brasil a un costo más bajo. Eso se torna peligroso para la industria local. “En Villa Gobernador Gálvez se produce casi el 80 por ciento de las carrocerías de colectivos de todo el país.

Y agregó: “En líneas generales estamos viviendo una caída de la rentabilidad constante. A nivel ventas, estamos en una meseta y no hay muchas alternativas; o seguimos cayendo o empezamos a crecer. No veo indicadores ni de una ni de otra cosa”

El presidente de la Asociación de Comercio e Industrial local sostuvo que con los tarifazos hubo un cierre constantes de negocios. “El que estaba en el borde ya cerró o está por cerrar. No tiene viabilidad con las tarifas y consumos”.

En referencia al plan de reformas que anunció el lunes el gobierno nacional, Tarling dijo que están a la expectativa de cómo se van a traducir los anuncios. “A menos que haya algo que no estamos viendo, no percibimos ningún cambio”.