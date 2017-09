Alerta gremial ante proyecto de “armonización” de jubilaciones

Los gremios docentes de la provincia de Santa Fe rechazaron de manera categórica el proyecto del gobierno nacional para “armonizar” los sistemas jubilatorios, ya que entienden que se trata de una maniobra que recorta la autonomía de las provincias y pone en riesgo las conquistas logradas por los trabajadores. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones que paga el 82 por ciento móvil.

El gobierno nacional pretende que las 13 provincias que no ajustaron sus sistemas previsionales, entre ellas Santa Fe, los “armonicen” con las restantes 11 jurisdicciones. En el largo plazo, el objetivo de la Nación es dejar de cubrir el déficit de las cajas provinciales. Entre todas las provincias se generará a final de año un déficit de 14 mil millones de pesos, según cálculos de la Ansés.

Para armonizar los distintos sistemas provinciales a la Nación, el gobierno central exige un reacomodamiento de la edad jubilatoria (Santa Fe ya lo hizo), una revisión del porcentaje de aportes y contribuciones y de los años de servicio necesarios para jubilarse y nuevas fórmulas para calcular los salarios iniciales y la actualización de haberes. Los docentes santafesinos tienen un régimen especial que ahora peligra: se pueden jubilar las mujeres a los 57 años y los varones a los 60.

El proceso de discusión comenzará el 4 de octubre cuando el titular de la Ansés, Emilio Basabilvaso, junto al secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, reciban a los ministros de economía de las 13 provincias que deben ajustar sus esquemas jubilatorios. Los funcionarios nacionales les pidieron a las provincias información sobre el déficit financiero de sus cajas.

De acuerdo al decreto 894/16, que reglamenta la ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), la Nación les requerirá a las provincias que completen el proceso de armonización en un plazo no mayor a cuatro años. Si no hay ajuste, la Ansés podrá quitar de manera unilateral los montos de asistencia a las provincias para paliar sus déficits de caja.

Rechazo de Ctera

La Ctera reaccionó de inmediato con un duro comunicado. “Expresamos nuestro rechazo a la armonización ya que es una herramienta establecida en la ley 27.260 autodenominada de reparación histórica por medio de la cual el gobierno nacional avanza en la destrucción de los sistemas previsionales provinciales”.

Para la central que reúne a los gremios de docentes públicos de todo el país, entre ellos Amsafé, el programa de la Nación es “una extorsión lisa y llana a las provincias”. La Ctera también denunció que a partir de los recortes de recursos la Ansés terminará auditando los sistemas previsionales provinciales. “En función de los avances logrados en el proceso de armonización, el gobierno nacional les puede negar u otorgar financiamiento a las provincias”.

“El gobierno apuesta a acelerar el proceso de destrucción del sistema previsional público, solidario y de reparto exigiendo a las provincias que completen a la brevedad sus procesos de armonización mientras que también cumple su objetivo de desfinanciamiento y desaparición del fondo de garantía de sustentabilidad de la Ansés”, agrega el comunicado firmado por Sonia Alesso y Jorge Molina, secretaria general y secretario de Asuntos Previsionales de la Ctera, respectivamente.

Lifschitz: “Es inviable”

El gobernador Miguel Lifschitz buscó llevar “tranquilidad” y descartó cualquier tipo de decisión que haga cambiar las cajas previsionales de la provincia. “Las provincias son autónomas, por eso quiero llevarles tranquilidad a todos los trabajadores y jubilados. No tenemos previsto ningún tipo de cambio en la edad jubilatoria, ni en los montos de jubilación que reconocemos. Somos una de las pocas provincias que paga el 82 por ciento móvil”, dijo el gobernador. Y analizó: “Están presionando para que se adaptan a los parámetros nacionales. Yo creo que es inviable, y no está en nuestro espíritu. Hay que nivelar hacia arriba no hacia abajo”.

Rodenas: “Vienen por Santa Fe”

Los candidatos a diputados nacionales del Frente Justicialista, Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, salieron a rechazar la propuesta del gobierno central de “armonizar” las cajas jubilatorias. “Mauricio Macri viene por la Caja de Jubilaciones de Santa Fe”, advirtieron los candidatos justicialistas. “Esta medida de ajuste sólo perjudicará a todos los jubilados provinciales como así también a empleados públicos, docentes, policías y demás trabajadores”, sostuvieron Rossi y Rodenas. “En el Congreso nosotros vamos proteger los ingresos de nuestros jubilados y vamos a defender la Caja de Jubilaciones de Santa Fe”, finalizaron.

Sadop: “Es un ajuste”

Los docentes privados de Sadop también rechazaron el ajuste previsional. En un comunicado firmado por los secretarios generales de Rosario y Santa Fe, Martín Lucero y Patricia Mounier, se manifestaron preocupados ante “la llamada armonización de las cajas provinciales que pretende instaurarse”.

“Esta política del gobierno nacional afectará no sólo a los trabajadores y trabajadoras prontas a jubilarse, sino que afectará al conjunto de trabajadores que ya reciben el beneficio de la jubilación. La mentada armonización es un ajuste sobre los trabajadores, una muestra explícita de las políticas que viene llevando a cabo el gobierno nacional sobre el conjunto de las y los asalariados”.

Sadop ratificó “el compromiso con la docencia privada en la defensa y conquista de derechos que garanticen una mejor vida para los y las trabajadoras de la educación privada. El año pasado, con la movilización gremial, evitamos un primer ataque logrando el compromiso de diputados y senadores (de la provincia) de no tocar el régimen jubilatorio a través de un proyecto de declaración de ambas cámaras. Vamos a exigir el cumplimiento de ese compromiso”.