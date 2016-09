Alarmista imputado pero en libertad

El autor del audio de Whatsapp que alertaba sobre una supuesta seguidilla de robo de bebés en la calle fue imputado ayer por el delito de intimidación pública. Como se trata de un delito menor, este hombre de 41 años que seguirá estando en libertad a la espera de los avances de la investigación, contó que solamente envió la grabación a dos grupos del sistema de mensajería para celulares y que de ninguna manera fue su intención generar “pánico ni preocupación”, y mucho menos un intento de desestabilizar al gobierno provincial. Todavía falta peritar su teléfono para verificar cuántos mensajes disparó.

El fiscal del caso, Fernando Dalmau, contó que la figura penal que encuadra el hecho “habla de cualquier medio idóneo”.

“Con el avance de las nuevas tecnologías las cadenas de Whatsapp o incluso la posibilidad de compartir notas o archivos también por otros medios como puede ser Facebook son actualmente medios idóneos para la propagación de este tipo de mensajes que pueden llevar a una sensación de inseguridad a la población y de alguna manera limita a la gente en el desarrollo de su vida cotidiana”, remarcó.

“El imputado hizo una declaración extensa que duró aproximadamente una hora, dio sus razones. Hay cuestiones que faltan chequear, falta peritar el teléfono que oportunamente le fue secuestrado. Lo que refirió es que mandó únicamente dos mensajes y a dos grupos a los cuales él pertenecía. Evidentemente si esta información que suministra se comprueba se va a replantear la investigación por parte de la Fiscalía, porque si realmente lo mandó a un grupo de pertenencia y gente de ese grupo lo retransmitió de buena fe ya estaríamos ante otra situación”, añadió.

Si se comprueba que sólo envió el mensaje a grupos cerrados de su entorno “no tendría las características de un delito”, insistió el funcionario judicial. “Por eso hay que analizar bien la cantidad de mensajes que salieron de ese tenor desde su teléfono. Si después se fue retransmitiendo desde otros teléfonos ya es una situación que escapa a las posibilidades de esta persona”, subrayó.

“Es un delito que prevé un mínimo en la escala penal de dos años por lo tanto admite la posibilidad de una probation. Todo delito con pena de tres años o inferior puede ser sometido a probation. Esta persona no tiene ningún antecedente condenatorio ni causas en trámite por eso es que decidí, sumado al hecho que se presentó de manera espontánea, imputarlo en libertad sin ningún tipo de restricción”, siguió el fiscal.

Generar conciencia

Por su parte, Gabriel Navas, uno de sus abogados, señaló que su defendido remarcó que se había tratado de una cuestión doméstica. “Es una historia que él inventa de alguna manera para generar conciencia en su grupo familiar, de extremar los cuidados necesarios porque en el barrio donde habita se habían registrado varias entraderas y arrebatos y como tiene hijos menores que dejan la puerta de la casa abierta, la bicicleta tirada en la vereda, asustado y sin saber cómo hacer para que su familia tome conciencia para extremar los cuidados, inventó esta historia”, afirmó.

“Este hombre no ha tenido ninguna intencionalidad de provocar alarma ni pánico ni nada que tenga que ver con eso en la sociedad y muchísimo menos desestabilizar un gobierno ni atacar a la figura del gobernador, a quien respeta absolutamente. Estamos hablando de una persona de clase media, absolutamente común, que vive de su trabajo, que no tiene ninguna intencionalidad más allá de lo confesado. Este es un tema que realmente merece un análisis profundo pero entiendo que no merece sanción ni él, que es al autor del audio original, ni quien lo viraliza. Lo que entendemos es que no es una cuestión típica y cuando digo que no es una cuestión típica entiendo que es una acción privada de una persona que no puede ser alcanzada por el derecho penal”, finalizó.

Comentarios