Al final acusaron al comisario Rodríguez por defraudación

El fiscal Ezequiel Hernández imputó ayer en la ciudad de Santa Fe al ex jefe de las unidades regionales I y V de la Policía santafesina Adrián Rodríguez en la causa que investiga el fraude con horas Ospe (extra). Le achacó, sin riesgo de quedar preso, ser coautor de defraudación doblemente calificada, en concurso ideal con falsedad ideológica. El fiscal, que reemplazó a su par Roberto Apullán –separado por su superior en medio del escándalo por las escuchas sobre Rodríguez y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro–, imputó a otras dos personas y tiene previsto hacer lo mismo con 10 uniformados más durante la próxima semana. En total, hay unos 40 policías involucrados en la pesquisa, iniciada tras una denuncia del Ejecutivo, en cuyo marco se los citará en las próximas semanas. De este caso se desprendió la investigación de Apullán por “cohecho pasivo” contra Rodríguez, aunque la audiencia imputativa por este supuesto delito nunca se hizo: se postergó dos veces y Apullán terminó separado del caso a dos minutos de haber comenzado la imputación contra el comisario. Según su superior Arietti, la detención de Rodríguez se produjo por un delito que, a su entender, no existió.

Según Hernández, la investigación sobre las horas Ospe constituye “un caso de corrupción bastante extendido en la Unidad Regional I (departamento La Capital)”. Rodríguez fue jefe de unidad en 2015 y los hechos que se investigan ocurrieron entre el 1° de enero y el 1° de junio de ese año.

La Fiscalía investiga irregularidades en la gestión de las horas Ospe: hechos de superposición horaria, uniformados que al mismo tiempo estaban prestando servicio regular y horas extra, entre otros casos. Al ex jefe Rodríguez se le imputó haber autorizado una mayor cantidad de horas extra de las que están permitidas por reglamentación (120 horas quincenales). Rodríguez se abstuvo de declarar. Su abogado explicó que primero quiere tener acceso al expediente completo y luego el ex jefe policial hará su descargo.

A Rodríguez se lo acusa de haber autorizado el fraude en su rol de superior jerárquico. Al finalizar la audiencia, Rodríguez habló con la prensa: “No tengo nada que ocultar, estoy tranquilo. Lo único que me molestó fue cuando me detuvieron en Rafaela (el 9 de octubre). Mi vida cambió totalmente a partir de ese día. Por eso pedí el retiro voluntario, porque no me quería quedar a la espera de destino, no me lo merecía. Estuve dos días preso. Ahora sé lo que es estar preso sin ver el cielo”.

También habló el fiscal Hernández: “Se detectaron casos de policías que en 15 días trabajaron 40 horas ordinarias y trabajaron 240 horas extra en el mismo lapso; hay algunos casos muy burdos de policías que según las planillas trabajaron 26 horas por día”, dijo.