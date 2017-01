Al fin aparecieron los goles

En el último día en Mar del Plata del plantel leproso volvió a rodar la pelota y esta vez aparecieron los goles. El ensayo de fútbol ordenado por Diego Osella culminó con victoria de los titulares por 3-2 tras 65 minutos de fútbol.

Una vez más el entrenador paró un equipo titular donde probó algunas alternativas para los lugares donde aún no tiene definido quién será titular en el reinicio cuando la Lepara enfrente a Defensa y Justicia.

Ayer los titulares vestidos de blanco alistaron a Luciano Pocrnjic; José San Román, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germén Voboril; Joel Amoroso, Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon y Maximiliano Rodríguez; Mauro Formica e Ignacio Scocco.

Los suplentes formaron con Ezequiel Unsain; Braian Rivero, Sebastián Domínguez, Franco Escobar y Gabriel Báez; Héctor Fertoli, Jalil Elías, Sebastián Prediger y Jacobo Mansilla; Eugenio Isnaldo y Matías Tissera.

Y hubo goles. Primero anotó Nehuén Paz de cabeza, tras córner de Maxi Rodríguez; empató Jacobo Mansilla; aumentó Facundo Quignon para los titulares; y el tercero fue una joyita de Scocco, quien tras dejar en el camino a tres rivales, sacó un remate desde 25 metros que fue inalcanzable para D’Angelo, quien había reemplazado a Unsain.

En la segunda parte hubo cambios: Unsain reemplazó a Pocrnjic; Escobar ingresó por Voboril y Nehuén Paz pasó a jugar de lateral izquierdo; y Prediger sustituyó a Sills.

Hubo un gol más para los suplentes. Braian Rivero pasó a jugar como volante (Elías se retrasó como lateral) y en una llegada al área rival descontó.

Néstor Moiraghi (titular seguro) y Víctor Figueroa (opción como suplente) trabajaron diferenciado por distintas molestias.

Tras tres ensayos en Mar del Plata, Osella envió algunos mensajes en cuanto a los once que iniciarían ante El Halcón de Varela y está claro que hay tres puestos donde no está definido quién iniciará como titular: ambos laterales y uno de los volantes centrales.

Como lateral derecho el DT debe definir entre Franco Escobar y José San Román. Si bien Osella le pidió a Escobar que se quede (tenía una oferta para ir a Atlanta United con Martino), su idea es que el juvenil defensor sea alternativa como zaguero y en el inicio apostaría por San Román.

El lateral izquierdo es un mano a mano aún sin definición entre Germán Voboril y Nehuén Paz, quien jugó en ese sector gran parte del torneo pasado y a pesar de no ser su puesto natural cumplió y dejó una buena impresión en Osella. En tanto, el reemplazante de Mateo sería Sills, aunque en estos ensayos de pretemporada, el DT también probó con Prediger.

despedida de Mar del Plata

Tras el ensayo de fútbol en el predio Apand, el plantel leproso emprendió el regreso a Rosario, donde arribó por la noche. El grupo trabajó en La Feliz durante 12 días, donde sólo hubo descanso el domingo pasado. Si bien hubo algún cortocircuito por la demora en el pago de los sueldos del mes de octubre, finalmente hubo acuerdo con la dirigencia y Diego Osella pudo trabajar sin que esa situación interfiera en lo programado.

DOS QUE SE CUIDAN

Néstor Moiraghi (foto) y Víctor Figueroa no participaron del ensayo de fútbol por distintas dolencias físicas. El defensor se recupera de una tendinitis rotuliana de la rodilla izquierda y el mediocampista fue preservado por una sobrecarga en el posterior de la pierna derecha.