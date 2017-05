Al corralón: interrumpieron picada en zona sur

Una rápida y precisa intervención de la Municipalidad desbarató este sábado a la madrugada a un grupo de jóvenes que se disponía a correr picadas en la zona de Oroño y Lamadrid. A partir de una denuncia de vecinos, agentes de Tránsito de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana llegaron al lugar y pudieron abordar la situación, remitiendo al corralón municipal ocho motos y un auto. La mayoría de los conductores no pudo presentar la documentación y los elementos de seguridad necesarios para circular. Además, el conductor del automóvil dio positivo en el control de alcoholemia, con un registro de 0,75 gramos de alcohol en sangre. Las remisiones fueron destinadas al corralón municipal y el barrio recuperó la calma. Gustavo Zignago, secretario de Control y Convivencia Ciudadana, destacó: “Establecemos una relación de cercanía con el vecino y bregamos por la tranquilidad de la ciudadanía, ejerciendo acciones de control para establecer el orden en el espacio público”. Control de domingo por la noche En tanto, este domingo a la madrugada los agentes de Control y Convivencia llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad más de 200 controles, de alcoholemia y narcolemia, siempre con la colaboración de personal médico. En total se remitieron 46 vehículos, 28 autos y 18 motos que fueron trasladados al corralón. 26 de los mismos fueron remitidos por alcoholemia positiva, 2 más por narcolemia positiva y el resto por falta de documentación. Personal de Tránsito realizó también una colaboración con fuerzas policiales en un accidente producido en Iriondo y Montevideo, trasladando uno de los vehículos y realizando test de alcoholemia a uno de los conductores. El mismo dio positivo, con un grado de 2,23 gramos de alcohol en sangre, la máxima graduación registrada este domingo a la madrugada.

