Agónico triunfo argentino en dobles

El chascomusense Carlos Berlocq (81 del ranking mundial) y el correntino Leonardo Mayer (147 del escalafón) lograron mantener con vida a la Argentina en la serie frente a Italia, al descontar en un sufrido punto de dobles con su victoria en el tie break del quinto set sobre Fabio Fognini (48°) y Simone Bolelli (150° de dobles).

Con un trabajo irregular en conjunto, los criollos desperdiciaron una ventaja de dos sets, pero lograron reponerse con el aliento de casi cuatro mil personas en el Parque Sarmiento porteño, para imponerse con parciales de 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 y 7-6 (7), en cuatro horas y siete minutos de juego.

Berlocq, que el viernes perdió el segundo punto frente a Andreas Seppi, reemplazó en el dobles al porteño Diego Schwartzman y junto a Mayer consiguieron dar el primer paso rumbo a la chance de una remontada histórica, ya que nunca la Argentina pudo dar vuelta una serie que empezó perdiendo 2-0.

Argentina, que en 2016 ganó por primera vez la Ensaladera de Plata, necesita una victoria para evitar jugar por la permanencia en el Grupo Mundial en septiembre próximo, tal como ocurrió en 2014, cuando derrotó a Israel, en Sunrise, Estados Unidos.

Para eso deberá ganar los dos singles de este hoy, a partir de las 11, donde (en principio, porque puede haber cambios hasta una hora antes), Berlocq enfrentará a Paolo Lorenzi en primer término y Guido Pella irá ante Fabio Fognini después.

Al igual que ocurrió en la serie en Pésaro, por los cuartos de final de 2016, Argentina pudo ganar un punto históricamente esquivo en la Copa Davis como el del dobles.

Con Mayer muy encendido desde el saque y en la red, y con Berlocq con la entrega desde el fondo, los dirigidos por Daniel Orsanic dominaron casi todas las facetas del juego, contrariando a Fognini y un Bolelli que venía de una inactividad de seis meses por lesión.

Fue así que dentro de un trámite muy igualado donde ambos tuvieron opciones, los argentinos se adelantaron en el primer set con un único quiebre sobre el saque de Bolelli en el octavo game (6-3).

El Parque Sarmiento fue tomando color con el correr de los minutos, la gente empujaba a una dupla albiceleste muy metida desde lo mental dentro del partido, sabiendo que era de vida o muerte este punto.

Así jugaban y festejaban cada tanto como si fuera el último de la final en Zagreb, apoyados por los buenos impactos de pelota que motivaban errores en los italianos (40 en los primeros dos sets).

Un par de quiebres sobre Bolelli le dieron a la Argentina la ventaja en el segundo set, para ampliar su ventaja con otro 6-3, en 42 minutos de juego.

Pero en la tercera manga, los criollos empezaron a mermar su rendimiento, aflojaron el ritmo de pelota y aumentaron considerablemente los errores no forzados. Fognini (que por momentos parecía tener más ganas de estar en su casa que en una cancha) y Bolelli, ajustaron algunos detalles.

Fue así que los europeos lograron nivelar el encuentro de manera impensada y la historia se fue a un quinto y decisivo set. Argentina parecía recuperarse en el primer game, al quebrar nuevamente a Bolelli. Pero Italia respondió rápidamente sobre el saque de Berlocq y todo se mantuvo equilibrado hasta el tie break, salvo una chance de ganar el partido para Argentina con el marcador 5-6 y el saque de Fognini.

El empuje de la gente ayudó a los argentinos a impactar mejor la pelota, no tener tantos errores y conseguir una ventaja que lo dejó con cuatro match points a su favor.

Italia logró salvarlos todos, enmudeciendo al Parque Sarmiento, y también tuvo una chance para quedarse con la serie pero Fognini enganchó la pelota y la tiró afuera.

Y, para el cierre, quedó una “atajada” de Berlocq en la red y una terrible derecha de Mayer para hacer estallar a la gente, ávida de un triunfo y de llegar al domingo con opciones de mantener la defensa del título 2016 con vida.

Fognini apuntó al público

Fabio Fognini, el tenista más importante de Italia, no ocultó su enfado tras haber perdido junto a Simone Bolelli el punto de dobles ante Leo Mayer y Charly Berlocq, se quejó de la parcialidad criolla, que lo hostigó todo el encuentro.

“El público argentino canta mucho y alienta a su equipo, pero me parece mal los ignorantes que me insultaron”, enfatizó Fognini, nacido en San Remo hace 29 años, en la conferencia de prensa que ofreció después de haber perdido el dobles en la serie que ambos países animan en el Parque Sarmiento.

Fognini y Bolelli son una pareja experimentada en el circuito, que de hecho ganó tres torneos siendo el más importante el abierto de Australia 2015.

“Estoy físicamente bien y si me toca hacerlo de nuevo mañana estaré listo. Lógicamente me siento muy enfadado por la derrota, pero nadie está contento cuando pierde”, añadió Fognini, quien no había podido jugar el viernes por una gastroenteritis que motivó su reemplazo por Andreas Seppi ante Berlocq.