Aerosmith ofreció un majestuoso show en La Plata

La banda estadounidense Aerosmith, que ya lleva 46 años arriba del escenario, hizo vibrar al Estadio Único platense con los hits de su carrera, en el marco de un tour signado por la posible despedida del Steven Tyler, el cantante y líder histórico del grupo.

El tour “Rock and Roll Rumble-Aerosmith Style 2016” desplegó en la ciudad de La Plata un concierto que reunió los principales hits de la banda nacida en Boston, con su composición original intacta: el líder histórico, Steven Tyler, el ovacionado y mítico guitarrista Joe Perry, Joey Kramer en bateria, Tom Hamilton en el bajo y Brad Whitford en guitarra.

Pasadas las 22 del sábado 8 de octubre, y luego de un impecable show de Las Pelotas, que ofició de telonera, se escuchó el esperado: “Buenos Aires, ¿Están listos?”, de un Tyler explosivo a sus 68 años.

El espectáculo se inició con “Back in the Saddle”, uno de los primeros temas del grupo, aunque poco tardaron en llegar íconos de la banda nacida en 1970 como “Love in the elevator”, “Crazy”, una de las piezas más taquilleros de la década de los 90, “Cryin'”, en la que Tyler dio cátedra frente a la armónica, y “Jaded”, uno de los últimos hits del quinteto.

Con su agitada melena larga y su clásico micrófono desbordado de pañuelos, Tyler demostró que pese a los años aún conserva el manejo teatral del show e interpeló a los fans con el vestuario, su voz desencajada, movimientos y el inquieto y constante despliegue en el escenario.

“¡Griten fuerte! Doing! ”, le espetó al público antes de iniciar los acordes de “Dude (Looks like a lady)” del disco “Permanent Vacation” (1987), otro de los temas que fue furor en la fría noche platense.

Se sumaron “Last Child”, “Livin on the Edge”, “Rats in the Cellar”, “Same Old Song and Dance”, “Walk This Way” y “Rag Doll”. También deleitearon con una visita a The Beatles en “Come Together”.

Perry, legendario guitarrista del grupo, tuvo su propio protagonismo en cada tema y recibió ovación de los seguidores, solo comparable con los cánticos a Tyler.

El momento más romántico de la noche fue cuando un hombre “casualmente” arriba del escenario tomó el micrófono del cantante de Aerosmith y le propuso matrimonio a su pareja. Beso mediante y aplausos, el líder de la banda tomó la palabra: “Love is in the air”, dijo y dio el pie perfecto para “I Don´t Want to Miss a Thing”, el tema musical de la película “Armagedon” que iluminó el estadio con los celulares de la multitud.

El concierto fue pura euforia de la banda y del público que entendió que quizás esta era la última oportunidad de ver a sus ídolos juntos en un mismo escenario argentino.

Y es que a mitad de año, Tyler, quien sacó un disco solista, asumió que el grupo se iba a separar y este tour fue presentado como “gira de despedida”,-incluso en la entrada al recital debajo del nombre del show figuró la leyenda “Por última vez en Buenos Aires”-.

Sin embargo, en varias notas Perry negó la disolución y el vocalista dijo recientemente que aunque continua su carrera como solista, nunca “podría irse muy lejos de Aerosmith”.

“Vamos a hacer una gira despedida sólo porque es el momento”, expresó el cantante en una entrevista al programa radial “The Howard Stern Show”.

La noche en el Único tuvo un cierre magistral cuando el líder de la banda entró al escenario con una camiseta argentina e inició con un piano blanco la melodía del clásico “Dream On”. Seis columnas de humo invadieron la pasarela del escenario y ambientaron el momento más intimo del concierto.

El show finalizó con “Sweet Emotion” del disco “Toys in the Attic” (1975) y, de inmediato, una lluvia de papelitos blancos y plateados cayó sobre el público, que permaneció eufórico durante todo la velada