Advíncula, con un pie afuera de la Lepra

Newell’s no tiene plata, esa no es una novedad. La deuda es grande y desde el juzgado tampoco están dispuestos a darle mucha soga ya que no quieren repetir los errores cometidos con la gestión anterior.

Por ese motivo, la llegada de refuerzos es complicada. Osella lo sabe y entonces le pidió a Eduardo Bermúdez hacer un esfuerzo en retener a Luis Advíncula y Fabricio Formiliano, cuyos contratos vencen el próximo 31.

Y en ese sentido, no son buenas las noticias para Osella, ya que la continuidad de Advíncula está casi descartada.

Si bien la dirigencia se juntó con el lateral peruano para acordar una renovación del préstamo, hay razones para pensar que no será posible.

En primer lugar, Advíncula tiene otras ofertas económicamente superiores. En los últimos días el defensor fue sondeado por Gremio de Brasil y por un equipo norteamericano cuyo nombre no trascendió. Y no ve con malos ojos partir.

Por otra parte, el margen para negociar de la dirigencia es limitado. Advíncula se vio involucrado en la denuncia por “doble contrato” que inició Daniel Giraudo y continuó el juez Fabián Bellizia. Y el propio jugador aparece como participe del delito en la presentación que hizo el magistrado ante la Justicia Federal.

Bellizia había aprobado un contrato mensual de 280 mil pesos (un poco más de 200 mil dólares al año) y un pago extraordinario de 100 mil dólares porque el defensor llegaba sin cargo y con el pase en su poder.

Pero la anterior dirigencia había acordado otra cifra para convencer a Advíncula de llegar al Parque: 500 mil dólares anuales y un pago extra de 200 mil. Montos parecidos a los que cobraba el lateral de la selección peruana en Turquía.

Esta situación generó que Bellizia iniciara una denuncia penal contra Jorge Ricobbelli, Pablo Morosano y el propio jugador. Por lo tanto, sugerirle al juez aprobar un contrato importante para renovarle al peruano resulta complicado.

Así, Osella tendrá que pensar en alguna alternativa. Por eso no permitió que Franco Escobar se fuera a Atlanta United a pedido del Tata Martino. Pero no hay que descartar que intente traer un lateral a préstamo.

¿Y Formiliano? En este caso la gestión tiene más chances. Newell’s ya inició conversaciones con Pablo Betancourt, representante y dueño del pase del jugador, y en el Parque hay optimismo.

La Lepra aún le debe 150 mil dólares del préstamo a Danubio (dueño de los derechos federativos) o a Betancourt, pero ya acordó el pago. Y ahora busca una renovación por otro año ya que pagar la opción de 1,5 millón de dólares por el pase es inviable.

En este caso Formiliano tiene propuestas de Peñarol y Nacional, pero quiere quedarse y eso ayuda a la hora de negociar. “La próxima semana esperamos resolverlo”, le dijo una fuente dirigencial a El Hincha.

Si es así, Osella tendrá a uno de los dos futbolistas que pidió retener. Y deberá junto a la dirigencia agudizar el ingenio para reforzar el plantel con poca plata.

Daniel Giraudo pide que investiguen

Si bien la agrupaciones opositoras estuvieron cerca de la actual comisión directiva a partir de los hechos de violencia sucedidos en el club o aquellos que involucraron a los dirigentes Claudio Martínez y Cristian D’Amico, hay diferencias en algunas decisiones que son expuestas en las redes sociales o en charlas con los propios directivos.

En ese sentido, la semana pasada Daniel Giraudo, ex candidato a presidente por GOL, presentó otra nota a la comisión directiva para que investigue e informe sobre la transferencia de Ignacio Scocco a Inter de Porto Alegre realizada en julio de 2013.

Según Giraudo, de acuerdo a lo expuesto por la anterior comisión directiva en una reunión informativa de 2014, existe una diferencia del dinero en que se manifestó fue vendido Scocco y del que realmente ingresó a la cuenta judicial de Newell’s (unos 592 mil dólares).

Obviamente Giraudo no involucra a la actual directiva, pero señala que si no se toma cartas en el asunto y se pasa la información correcta al juez o a Fiscalía, denunciado si fuera necesario a los anteriores dirigentes, la nueva gestión quedaría ‘salpicada’.

Giraudo fue quien denunció el “doble contrato” de Luis Advíncula, situación que derivó luego en una presentación penal del juez Fabián Bellizia en tribunales federales.

Por otra parte, Luis Facciano, uno de los referentes de Frente Futuro Leproso, aseguró que desde su agrupación emitirán un comunicado en los próximos días para manifestar su desacuerdo en la forma de actuar de la dirigencia con algunos temas, en especial con el préstamo de algunos juveniles al Atlanta United que dirige Gerardo Martino.

“No tenemos ningún problema con esta comisión directiva, cuando tuvimos que acompañarlos lo hicimos. Pero como una oposición responsable, debemos manifestar lo que no nos parece correcto”, aseguró Facciano, que terminó segundo en las elecciones del pasado mes de junio.

“Nos llama la atención que (Milton) Valenzuela, con toda la proyección que tiene, se vaya a préstamo con una opción tan baja”, comentó el dirigente, mostrando desacuerdo con el tema préstamos a Atlanta United, como también lo hicieron vía redes sociales referentes de Autoconvocados, Faustino González, Pertenencia Leprosa, entre otros.

¿Osella firmará esta semana?

“Tengo una propuesta de Atlético Acebal”, bromeó Diego Osella cuando se le consultó por enésima vez sobre la dilatada renovación de su contrato. Y la realidad es que el DT lo toma con cierto humor sabiendo que todo está encaminado.

La dirigencia no tiene ninguna duda sobre la continuidad de Osella, pero hay cuestiones menores en las cuales todavía resta que se pongan de acuerdo y por una razón u otra, la firma del contrato se viene postergando.

“Hoy hablé con Diego (Osella) y quedamos que nos juntamos con el representante esta semana para cerrar todo. Creemos que estará resuelto antes del fin de semana, no hay ningún problema”, le confió ayer a El Hincha un directivo que está involucrado en el tema.

Sin importar si está la firma o no, el DT ya definió que el 4 de enero el grupo vuelva a los entrenamientos en Bella Vista y el domingo 8 viaje a Mar del Plata, donde trabajará del 9 al 20.