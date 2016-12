Adiós a George Michael en un año sombrío

El mundo de la música y del espectáculo en general aún no sale del asombro tras la muerte del cantante inglés George Michael, quien falleció, a los 53 años, en el día de Navidad, en su casa de Goring, en el condado de Oxfordshire en Inglaterra, por causas naturales.

A través de las redes sociales, cientos de fanáticos pero también músicos y celebridades de todo el mundo lamentaron la muerte del artista y enviaron sus condolencias a su familia y amigos.

Entre las grandes estrellas de la música, su amigo personal Elton John, posteó en las últimas horas del domingo una foto suya junto a Michael en la red social Instagram acompañada por un epígrafe de condolencia. “Estoy en profundo shock: perdí a mi amado amigo; la más cariñosa y generosa de las almas y un artista brillante. Mi corazón está con su familia, amigos y todos sus fans”, posteó el cantautor inglés.

Por su parte, la reina del pop, Madonna, escribió contundente: “Adiós a mi amigo! Otro gran artista nos deja. Puede el 2016 irse a la mierda de una vez?”.

A su tiempo, el cantante Bryan Adams posteó: “QEPD George Michael. No puedo creerlo aún. Qué increíble cantante y adorable ser humano, demasiado joven para dejarnos”.

También fue de la partida el integrante de Queen, Brian May, otro de sus grandes amigos y compañero de escenarios: “Acabo de ver la triste noticia de George Michael mientras me iba a la cama. No tengo palabras. Este año se llevó a tantas buenas personas demasiado jóvenes…”.

Entre otros cientos de mensajes, la popular presentadora de la televisión estadounidense Ellen DeGeneres señaló que acababa de enterarse de la muerte de su amigo. “Era un talento tan brillante. Estoy tan triste”, escribió, al tiempo que Martin Fry, de la banda ABC, indicó en Twitter: “Estoy destrozado”.

Año de grandes pérdidas

Claramente, la desgracia nubló al mundo de la música durante el año que está por terminar y que comenzó con la muerte repentina de David Bowie el 10 de enero. Luego siguió Glenn Frey de Eagles, más tarde fallecieron la cantante Signe Toly Anderson y el guitarrista Paul Kantnet, miembros de Jefferson Airplane, luego fue el turno del inconmensurable Prince quien murió en abril, y hace un mes, el duro golpe lo protagonizaron Leonard Cohen y Sharon Jones.

Se trata de uno de los años más sombríos para el mundo de la música mundial que a escasos días de finalizar sumó a su lista fatal las muertes de Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo, y el día de Navidad la de George Michael, ex líder de Wham! y una de las voces más imponentes de la historia del pop-rock internacional de todos los tiempos.